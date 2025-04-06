В Белоруссии оценили отношение ЕС к Евразийской хартии как «настороженное»

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич охарактеризовал реакцию Европейского союза на инициативу Москвы и Минска по созданию Евразийской хартии как «настороженную». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, основная цель Хартии – содействие формированию многополярного мира. Ее разработка предполагает участие всех заинтересованных государств Евразийского пространства. Ганевич также подчеркнул открытость инициативы для присоединения стран-единомышленников с других континентов.

Дипломат подчеркнул, что текущая реакция ЕС не отражает полного потенциала сотрудничества в рамках Евразийского пространства, и выразил сожаление по поводу выбранного ЕС курса на военное усиление вместо кооперации.

«Со стороны европейских государств в настоящее время мы наблюдаем лишь «настороженную» заинтересованность», — сказал он.

До этого министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о растущем понимании среди европейских политиков пагубности санкционного давления на Минск и Москву.

Ранее Белоруссия предложила приравнять санкции к терроризму.