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Бывшая невестка Кадышевой хочет лишить ее сына родительских прав

Модель Габриелла Мерман заявила, что хочет лишить сына Кадышевой родительских прав
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Модель Габриелла Мерман рассказала в шоу «Ты не поверишь!», что была замужем за сыном певицы Надежды Кадышевой Григорием Костюком.

Мерман рассказала, что воспитывает от Костюка трехлетнего сына Леонарда. Модель призналась, что хочет лишить бывшего мужа родительских прав. Она объяснила, что ни экс-супруг, ни Кадышева не видятся с ребенком. Также сын артистки требовал через суд уменьшить алименты в размере 15 тысяч рублей.

«Если бы хотела, наверное, Надежда бы взяла внука. Но, наверное, нет такого желания. И в прошлом браке они видели ребенка один раз в год 15 минут, и второй раз в два годика на 15 минут», — поделилась модель.

Мерман поддерживает связь с первой женой Костюка Анжеликой Бирюковой. По словам девушки, они дружат, а их дети от Григория общаются.

«Если бы я была мудрой, то я бы вряд ли вышла замуж за Григория», — отметила девушка.

Габриелла Мерман является дочерью банкира Александра Мермана. Модель закончила МГИМО и училась в магистратуре в Швейцарии. Она работала моделью в Монако, США и Мексике. Сейчас она вернулась на родину.

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