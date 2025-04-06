Трампа назвали непоследовательным человеком

Двукратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Дмитрий Васильев в интервью РИА Новости назвал президента США Дональда Трампа непоследовательным человеком.

По его словам, Трамп никак не содействует России в вопросе возвращения на международные спортивные турниры, хотя планировал это сделать.

«Мы знаем по его предыдущему сроку, что Трамп — человек непредсказуемый и непоследовательный, он легко может изменить свою точку зрения. Рассчитывать на то, что он будет держать слово, не приходится», — заявил Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее российские гимнасты получили отказ в нейтральном статусе из-за открыток к 9 мая.