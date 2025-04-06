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Российские военные поразили место сборки французских вертолетов в Киевской области

Лебедев: ВС России ударили по месту сборки вертолетов для ВСУ в Белой Церкви
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по предприятию, на котором собирались завозимые из Франции вертолеты, в городе Белая Церковь Киевской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, один прилет был в городе, второй — в пригороде, где находится тренировочная база Вооруженных сил Украины.

«В городе, по слухам, — попадание в производство, где собирали привезенные из Франции вертолеты», — сказал Лебедев.

В ночь на 6 апреля российские войска нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее ВС РФ уничтожили украинские самолеты в аэропорту Днепра.

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