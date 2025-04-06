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Найден способ снизить вес без жесткой диеты

JENB: вечерняя ходьба в течение 50 минут помогает худеть без жесткой диеты
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Shutterstock/Alex Sipeta

Ученые из Южной Кореи установили, что вечерние прогулки в течение 50 минут помогают худеть без строгих ограничений в питании и избавляться от брюшного жира. Результаты исследования опубликованы в Journal of Exercise Nutrition and Biochemistry (JENB).

В исследовании приняли участие женщины с избыточным весом. Испытуемых разделили на две группы: первая не меняла свой образ жизни, в то время как вторая трижды в неделю совершала пятидесятиминутные прогулки. Эксперимент длился в течение 12 недель. На протяжении всего исследования добровольцы не придерживались каких-либо определенных диет.

В результате женщины, которые занимались ходьбой, сбросили больше висцерального жира, чем те, кто избегал физической активности. Висцеральным жиром называют отложения в брюшной полости около жизненно важных внутренних органов (сердца, желудка, печени, почек, легких).

По словам ученых, в норме такой жир защищает внутренние органы от ударов и сотрясений, а также обеспечивает их терморегуляцию. Однако в избытке висцеральный жир опасен практически для всех органов и систем. Последствиеми ожирения по такому типу могут стать гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и метаболический синдром.

Ранее врач рассказала, как извлечь максимум пользы из пеших прогулок.

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