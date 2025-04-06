В РФПИ заявили о большом желании компаний США вернуться в РФ

Зафиксировано большое количество запросов от американских компаний, которые хотят вернуться в Россию. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.

«Мы видим большое количество запросов от американских компаний, в том числе и к нам, в энергетической сфере и других сферах. Но они могут приходить только туда, где Россия их будет приветствовать», — сказал Дмитриев.

До этого депутат Госдумы Алексей Нечаев призвал председателя правительства Михаила Мишустина навсегда закрыть путь в РФ западным компаниям, которые открыто финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) и называли Россию агрессором.

Он отметил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине российский рынок покинула примерно треть иностранных компаний. Нечаев подчеркнул, что они предали своих покупателей, поувольняли сотрудников и дали понять, что с РФ больше не хотят иметь никаких дел. Однако сегодня некоторые из них уже стучатся в двери с просьбой вернуться. По мнению депутата, эти компании не нужны нашей стране «ни под каким видом».

Ранее в Минпромторге заявили, что возвращение иностранных компаний нужно рассматривать индивидуально.