Были ли пленные? Россия и Украина поспорили о сбитом Ил-76 Захарова ответила секретарю СНБО, отрицающему гибель пленных на борту Ил-76

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в разбившемся под Белгородом самолете Ил-76 не было украинских военнопленных, так как в этом случае «поле было бы все красное от крови». В российском МИД ответили с иронией, спросив, «помнят ли еще» в Киеве экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, а в Совфеде назвали слова Данилова «циничными».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Последний ранее отказался признать, что на борту сбитого Ил–76 находились украинские военнопленные, которых должны были обменять на российских военнослужащих.

«Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» — сказала Захарова (цитата по РИА Новости).

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. Валерия Залужного отправили в отставку.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал слова Данилова об отсутствии пленных на борту Ил-76 «циничными».

«Данилов известен своими циничными заявлениями… То, о чем рассуждает Данилов, — трудно сказать, в каком состоянии он это делает», — подчеркнул Карасин в беседе с изданием «Лента.ру».

«Я вам точно могу сказать: нет»

Накануне Данилов в интервью изданию «Бабель» заявил, что украинских военнопленных не было на борту сбитого самолета Ил-76.

При этом американская газета The New York Times ранее писала, что официальные лица США на условиях анонимности подтвердили, что Ил-76 сбили американской системой Patriot. Кроме того, в Вашингтоне допустили, что в самолете действительно находились украинские пленные.

​​«Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать: нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше», — подчеркнул Данилов.

«Если бы это произошло, то количество биологического материала было бы в таком количестве, что они обязательно бы этим воспользовалась, все засняли. И поле было бы все красное от крови», — добавил он.

Секретарь СНБО также призвал не быть категоричными и не утверждать, что именно ВСУ сбили самолет. По словам Данилова, Киеву в настоящий момент неизвестно, живы ли военнопленные, которые должны были находиться на борту Ил-76.

Крушение самолета

24 января самолет Ил-76 выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород. В 11:15 мск из района села Липцы Харьковской области (находится под контролем Украины) запустили ракету, сообщило Минобороны РФ. В результате погибли 65 украинских военнослужащих для обмена, трое сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа.

СК России возбудил уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин заявил, что борт сбила американская система Patriot.

1 февраля пресс-служба СКР сообщила, что потерпевший крушение самолет был поражен зенитной управляемой ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot. В СКР отметили, что Ил-76 был атакован Вооруженными силами Украины двумя ракетами.