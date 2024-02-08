Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации на территории временного пункта мобилизации в павильоне №46 на ВДНХ в Москве, октябрь 2022 года

Для мобилизованных и контрактников предложили единый предельный возраст МО РФ хочет ввести единый предельный возраст для контрактников при мобилизации

Минобороны РФ предложило определить предельный возврат для контрактников в период мобилизации. Действующий закон предполагает планку только для тех, кто заключил договор с военным ведомством после 24 июля 2023 года. Если законопроект примут, старшие офицеры смогут служить в ВС РФ по контракту при мобилизации до 70 лет, а все остальные военнослужащие — до 65.

Минобороны России предложило определить предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников. Такое положение содержится в проекте Федерального Закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает, что предельный возраст для высших офицеров составит 70 лет, для всех остальных военнослужащих по контракту — 65 лет.

В ведомстве отмечают, что действующий федеральный закон устанавливает предельный возраст по мобилизации только для тех военнослужащих, которые заключили контракт после 24 июля 2023 года. Минобороны предлагает распространить эту норму на всех контрактников, служащих в период мобилизации.

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность.

Предельный возраст в невоенное время

В обычное время предельный возраст для маршалов, генералов, адмиралов, генерал-полковников, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», составляет 65 лет. Для генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров, контр-адмиралов — 60 лет, для полковников и капитанов первого ранга — 55 лет. Для всех остальных военнослужащих предельный возраст службы составляет 50 лет.

Закон также позволяет заключать новый договор по достижению предельного возраста. В случае, когда контракт хотят подписать офицеры высших воинских званий, его срок устанавливает лично президент России.

В документе также прописан предельный возраст для военнообязанных запаса. Эти поправки внесли в закон 2023 году, они вступили вступили в силу 1 января 2024-го. Предельный возраст для военнообязанных первого разряда теперь составляет 40 лет, второго — 50 лет, третьего — 55 лет.

Планка увеличилась и для военнослужащих запаса. Старших офицеров теперь могут призвать до достижения ими 65 лет, младших — до 60 лет, военнослужащих иных званий — до 55 лет.

Иностранцы, согласно закону, могут заключать контракты с Минобороны РФ до 52 лет.

До 1 января 2028 года действует переходный период, за который находящихся в запасе поэтапно переведут в отставку.

ВС РФ растут за счет контрактников

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 209 130 человек. Ранее она составляла 2 039 758 человек. Военнослужащих в рядах ВС, согласна указу, должно было стать больше на 170 тыс. человек.

«Увеличение численности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту», — пояснили в Минобороны.

В рамках набора не планируется увеличение призыва на срочную службу, как и проведение новой мобилизации, добавили в ведомстве.

В январе замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками заявил, что на службу были приняты 420 тыс. человек

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в 2023 году заявление о приеме на службу подавали более полутора тысячи человек в день.

«В 7 раз увеличилось количество иностранных добровольцев», — уточнил Шойгу.