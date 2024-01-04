Паспорта для контрактников и украинцев. Путин подписал новые указы о гражданстве

Владимир Путин подписал новые указы о гражданстве, которые дают право получить российский паспорт на льготных условиях иностранцам-контрактникам и некоторым украинцам. Они смогут подать документы на прием в гражданство без постоянного проживания в России, а также без знания языка, истории и законодательства. Депутат Александр Хинштейн заявил, что указ решит проблему с выдачей за рубеж ветеранов спецоперации, которым грозит наказание за «наемничество».

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает возможность получения российского гражданства в упрощенном режиме иностранцами, заключившими контракт о прохождении воинской службы в ВС РФ или других воинских формированиях. Получить российский паспорт на льготных условиях также смогут члены их семей. Указ опубликован на портале правовой информации.

В документе также прописано, что подать документы на прием в гражданство смогут иностранцы, уволенные в период спецоперации на Украине с военной службы по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения.

Как пишет «Коммерсантъ», до начала СВО минимальный срок контракта с Минобороны РФ мог составлять пять лет. Для получения российского гражданства иностранцы должны были отслужить минимум три года. В мае 2023 года Путин внес в указ поправки, согласно которым срок контракта, необходимый для получения гражданства, сократился до года .

На портале также появился образец заявления на прием в гражданство для иностранцев-контрактников. При подаче документов им нужно будет прописать мотивы, которые побудили их получить российский паспорт, а также указать сведения о себе. Кроме этого, контрактники, пожелавшие получить гражданство, должны будут рассказать о своей службе в ВС РФ, указать, привлекались ли они к уголовной ответственности.

В заявлении нужно будет указать родственников, которые ходят получить гражданство, и предоставить данные о них.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что подписанный президентом указ о гражданстве для иностранцев-контрактников поможет решить проблему с выдачей ветеранов СВО за рубеж, где их ждет наказание за «наемничество».

«Своих граждан Россия не выдает!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Гражданство для украинцев

Путин подписал еще один указ, который предусматривает прием в гражданство по упрощенной схеме для некоторых категорий граждан Украины. Получить российский паспорт смогут украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе, выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года и не имеющие гражданства третьих стран. А также те, кто законно живет в России, в том числе в качестве участника программы добровольного переселения из-за рубежа.

Подписанный Путиным документ также предполагает, что претендовать на льготные условия смогут граждане Ирака, Сирии, Афганистан и Йемена, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР. Кроме этого, право получить паспорт по упрощенке теперь есть у иностранцев или лиц без гражданства, которые сами (или их предки) были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Упрощенная процедура, согласно указу, также распространяется на родственников всех вышеперечисленных категорий граждан.

Упрощенная процедура

Согласно федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации», подающие документы на получение российского паспорта должны постоянно проживать на территории России в течение пяти лет с момента выдачи вида на жительство, владеть русским языком, знать историю и основные законы РФ, а также не иметь обстоятельств, которые могут послужить основаниями для отказа (они прописаны в 18 статье закона о гражданстве).

К человеку, который имеет право получить гражданство по упрощенной схеме, некоторые из этих требований не предъявляются. Указы, подписанные Путиным, предусматривают, что иностранцы и лица без гражданства, перечисленные в документах, могут получить паспорт без постоянного проживания в России, а также без знания русского языка, истории и законов.