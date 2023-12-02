Путин приказал увеличить численность армии. Минобороны исключило мобилизацию Минобороны: численность ВС РФ увеличат за счет желающих служить по контракту

Владимир Путин приказал увеличить численность российской армии почти на 170 тысяч военных. Это уже второе расширение состава ВС РФ с начала военной операции на Украине. В Минобороны назвали это решение «адекватной реакцией на агрессивную деятельность НАТО». При этом ведомство исключило возможность проведения новой мобилизации и повышение числа призываемых срочников, пообещав увеличить численность за счет «граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту».

Штатная численность военнослужащих в армии России будет увеличена почти на 170 тыс. человек, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих», — говорится в документе.

До нужного числа армию увеличат за счет граждан, желающих служить по контракту, пояснили в министерстве обороны.

«Существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны объяснили необходимость увеличения численности расширением Североатлантического альянса, продолжением военной операции на Украине и «ростом угроз для страны». По заявлению ведомства, НАТО стягивает больше сил к границе России, развертывает системы противовоздушной обороны и ударные вооружения.

«Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию <...> Дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», — заявили в министерстве.

До начала специальной военной операции штатная численность военнослужащих российской армии составляла 1 013 628 человек. Указом президента от 25 августа 2022 года она была увеличена на 150 тыс. военных.

Число контрактников растет

1 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2023 года на военную службу «в интересах объединенной группировки войск» поступили более 452 тыс. человек. В числе регионов, жители которых активнее всех отправляются на службу, он назвал Москву, Чечню и Севастополь.

«Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской республики к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск», — сказал зампред Совбеза.

По его словам, в боевых действиях на территории Украины участвуют более 30 тыс. жителей Чечни.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре сообщил о досрочном выполнении задания министерства обороны по набору контрактников. По его словам, с начала года в армию записались более 22 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в октябре объяснил рост темпов приема на военную службу ростом уровня консолидации в российском обществе и финансовыми условиями, которые предоставляются военнослужащим.

«Растет уровень консолидации, хорошие финансовые условия... Для многих эти условия являются определяющими, поэтому граждане принимают для себя подобное решение», — заявил Песков.