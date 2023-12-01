Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России

close
100%
Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ почти на 170 тыс. человек. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня его подписания.

По данным Минобороны РФ, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2,2 млн человек.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин постановил правительству выделить оборонному ведомству средства из федерального бюджета, необходимые для реализации указа.

Проведение мобилизации в связи с новым указом президента не предусмотрено. Минобороны уточнило, что будет увеличивать штат за счет контрактников.

В августе прошлого года российский лидер подписал указ, увеличивший с 1 января 2023 года штатную численность ВС. Тогда общий штат составлял 2 039 758 человек.

Ранее Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий