Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ почти на 170 тыс. человек. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня его подписания.

По данным Минобороны РФ, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2,2 млн человек.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин постановил правительству выделить оборонному ведомству средства из федерального бюджета, необходимые для реализации указа.

Проведение мобилизации в связи с новым указом президента не предусмотрено. Минобороны уточнило, что будет увеличивать штат за счет контрактников.

В августе прошлого года российский лидер подписал указ, увеличивший с 1 января 2023 года штатную численность ВС. Тогда общий штат составлял 2 039 758 человек.

Ранее Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза.