Не «дружественный огонь»: Путин рассказал, как сбили Ил-76 СК опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76

СК РФ обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который потерпел крушение под Белгородом. На месте падения лайнера эксперты обнаружили фрагменты тел военных ВСУ и их документы. Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО объяснил, почему Ил-76 не могли сбить российские системы ПВО.

Следственный комитет России опубликовал в Telegram-канале видеозапись с одного из аэродромов. Судя по подписи, это кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76, который был сбит над территорией Белгородской области 24 января. РФ считает ВСУ виновными в крушении самолета. В авиакатастрофе погибли 65 украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Видеозапись длится 1 минуту и 20 секунд. Камера находилась на большом расстоянии, объекты нечеткие. Судя по кадрам, сначала на взлетно-посадочную полосу приехала автоколонна из семи транспортных средств. Машины проследовали к лайнеру на взлетно-посадочной полосе.

Обнаружение тел погибших

Днем стало известно, что сотрудники СК обнаружили на месте крушения Ил-76 фрагменты тел погибших. Специалисты изъяли останки, чтобы провести генетическую экспертизу для установления личностей. Однако с этим могут возникнуть сложности, поскольку для идентификации жертв нужен ДНК-материал родственников погибших.

«Украинская сторона должна будет признать гибель своих граждан, обеспечить процедуру забора ДНК-материала и передать его нашей стороне. После этого будет проводиться опознание в рамках расследования дела», – сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

На некоторых останках видны характерные татуировки, которые есть у представителей украинских вооруженных формирований, в том числе полка «Азов» (организация запрещена в России), что косвенно доказывает факт нахождения пленных в самолете. Кроме этого, на месте обнаружены документы военнослужащих ВСУ.

25 января Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что Киев настаивает на международном расследовании авиакатастрофы:

«Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне зоны нашего контроля. <...> ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных».

Официально Киев не признал свою причастность к крушению самолета, хотя в первые часы после трагедии об этом со ссылкой на источники в украинской армии написали «Украинская правда» и РБК-Украина. СМИ утверждали, что самолет вез ракеты, а не людей. После появления информации о пленных на борту издания удалили эти сведения.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян после катастрофы опубликовала список находившихся на борту 65 военнопленных. В ответ Киев заявил, что часть из них уже были переданы Украине в рамках обмена. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 января сообщил, что ему неизвестно об официальной публикации каких-либо списков погибших, передавало РИА Новости.

Установлена точка пуска ракеты

Российские специалисты с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства установили, что стреляли из села Липцы Харьковской области.

Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО тоже высказался о трагедии. По его словам, средства поражения с места происшествия говорят о том, что Ил-76 сбила ракета ПВО.

Президент РФ исключил, что это мог быть «дружественный огонь», потому что отечественные системы ПВО не могут ударить по своим самолетам из-за системы «свой-чужой».

«Это значит, либо их (ВСУ. — «Газета.Ru») плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ», — сказал политик.

Путин добавил, что вина украинской стороны очевидна, однако неизвестно, был ли удар нанесен специально, «по ошибке или по недомыслию». Президент подчеркнул, что украинская разведка знала о перевозке пленных к месту предстоящего обмена.