«Живой щит России» и «боевики Зеленского»: как падение Ил-76 обсудили в ООН В ООН прошло заседание Совбеза по сбитому под Белгородом Ил-76

В Совете Безопасности ООН по просьбе России обсудили крушение Ил-76 в Белгородской области. Заседание прошло в ночь на пятницу, 26 января. Москва и Киев обвинили друг друга — Россия считает, что ВСУ намеренно сбили самолет, а Украина уверена, что РФ может «живым щитом» тайно прикрывать перевозки оружия. Подробности — в нашем материале.

Выступление России

Сначала первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил недовольство из-за того, что Париж не дал срочно собрать заседание Совбеза, как хотела Москва. Россия запросила заседание вечером 24 января, но Франция, которая сейчас председательствует в совете, перенесла его на 26 января (время по мск). Постпред страны при ООН Николя де Ривьер отметил, что по протоколу у него было 48 часов, чтобы провести заседание и он в них уложился.

«Мы весьма сожалеем, что вы взялись определять за нас срочность созыва заседания. <...> В ваших действиях, при всем уважении, есть очень много лукавства», — сказал Полянский.

После этого он назвал крушение Ил-76 «очередным чудовищным террористическим актом киевского режима». Полянский повторил заявление Минобороны РФ о том, что на борту были украинские военнопленные и сбили его ВСУ, которых дипломат также обозвал «боевиками Зеленского». Он подчеркнул, что Киев знал о том, что пленных везут на обмен самолетом (Украина это отрицает).

По словам дипломата, украинская сторона сделала это преднамеренно и продуманно «по каким-то необъяснимым любому здравомыслящему человеку причинам».

«Многое указывает на то, что это [то, чем сбили самолет] могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления», — заявил представитель России.

Предположение о типе ЗРК высказали в Госдуме. Минобороны официально сообщило только, что по самолету выпустили две ракеты из неназванного зенитного ракетного комплекса с украинской территории.

Полянский сравнил крушение Ил-76 со случаем, когда в российском лагере для военнопленных в поселке Оленовка под Донецком при взрыве погибли 63 человека. Дипломат повторил позицию Москвы о том, что их разбомбили ВСУ. Киев считает, что пленных убили сами россияне, чтобы скрыть следы пыток и внесудебных казней. Представитель России также припомнил катастрофу пассажирского Boeing 777 Малайзии в Донбассе в 2014 году. Он упал в зоне боевых действий, РФ утверждает, что его сбила Украина. Суд в Гааге спустя много лет расследований постановил, что Boeing 777 подбили ополченцы ДНР, думая, что стреляют по военному борту.

Позицию Украины насчет Ил-76 Полянский назвал «трусливой» и «весьма примитивной» и обвинил Киев в том, что там «заврались». В качестве доказательства дипломат сказал, что Генштаб ВСУ «сразу же после теракта выпустил торжествующее заявление», из которого следует, что самолет сбила Украина.

Об этом написали украинские СМИ — «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской армии. Те говорили, что самолет вез ракеты, а не людей. После появления информации о пленных на борту издания удалили эти сведения. Сам Полянский назвал данные о ракетах в самолете дезинформацией.

Дипломат призвал зарубежных коллег прояснить на заседании, как сбитие самолета с пленными относится к самообороне, на которую Украине дают оружие. В то же время Полянский заранее прокомментировал предстоящие выступления других стран — он сообщил, что «западные коллеги» наверняка будут только «упражняться в словесной эквилибристике», чтобы «выгородить» Украину. Ведь, по его мнению, сейчас «коллективный Запад» ведет «геополитический крестовый поход» против России.

В то же время он отметил, что на заседании есть «представитель киевского режима», который, «возможно что-то нам всем пояснит».

«Важно понять, [в случае Ил-76] идет ли речь о несогласованности действий украинских вояк и чьей-то самостоятельной инициативе или же о сознательном, продуманном преступлении», — резюмировал Полянский.

Выступление Украины

Заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин подчеркнула, что Москва заранее не проинформировала Киев о том, как доставит пленных на обмен.

«Уже одно это может свидетельствовать о намеренных действиях России, направленных на то, чтобы поставить под угрозу жизнь и безопасность заключенных. Москва несет полную ответственность за жизни украинских военнопленных», — указала она.

По мнению украинского дипломата, если информация о пленных на борту подтвердится, это будет «серьезным нарушением международного гуманитарного права со стороны России».

Если Полянский сосредоточился на сравнениях истории Ил-76 с другими, аналогичными, по мнению Москвы, случаями, Гайовишин обратила внимание Совета на продолжающиеся обстрелы Украины со стороны России. Она заявила, что российские войска начали больше атаковать Харьковскую область и одновременно с этим в Белгород стало летать больше военных самолетов, включая Ил-76.

«Учитывая это, ВСУ продолжат принимать меры по уничтожению средств доставки и контролировать воздушное пространство, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу, особенно на Белгородско-Харьковском направлении», — сообщила представитель Украины.

В случае подтверждения гибели украинских военнопленных при крушении самолета, это, по словам дипломата, станет первым случаем «использования Россией живого щита в воздухе» для прикрытия перевозки оружия.

Гайовишин повторила призыв Владимира Зеленского провести независимое международное расследование. Она добавила, что Киев тоже расследует дело со своей стороны и проверяет обстоятельства крушения и данные о военнопленных.

Позиция Запада

Заместитель генсека организации Розмари Дикарло отметила, что ООН не может проверить заявления РФ и Украины. Она призвала стороны воздержаться от обвинений друг друга и громкой риторики — это только обостряет конфликт. Никаких решений по итогам заседания принято не было.

Другие страны Запада сошлись на заявлениях о том, что ситуация с Ил-76 в принципе никогда бы не произошла, если бы Россия не начала военные действия на Украине.

«Россия неоднократно пыталась переложить ответственность за трагедии этой бессмысленной и навязанной войны на других, как будто она жертва, а не агрессор», — заметил заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд. Он добавил, что начать конфликт решил «один человек».

Великобритания, в свою очередь, одобрила «взвешенную и спокойную» реакцию Украины на произошедшее.

Южная Корея, Швейцария и Гайана обошлись без обвинений в чей-либо адрес и подчеркнули, что достоверной информации о крушении пока нет. Представитель Японии попросил Совбез не заниматься спекуляциями без фактов.