Смех вместо истребителей. Украина может не получить обещанные самолеты F-16

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис считает, что Украина может лишиться обещанных поставок ракет ATACMS и истребителей F-16. А генерал армии США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу Залужного о скорейших поставках F-16. Действительно ли Киев могут оставить без ракет и самолетов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По словам Джеймса Ставридиса, поставки будут невозможны, если конгресс США не придет к соглашению по поводу поддержки Киева, что станет «ужасным моментом для Украины». Экс-главком ОВС НАТО в Европе полагает, что договоренностей не удастся достичь до того, как конгресс уйдет на рождественские каникулы.

По большому счету, никаких особых сенсаций в заявлении американского адмирала нет. Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США еще неделю назад, 7 декабря. Напомним, инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине. На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения этого законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если бы инициативу поддержали 60 законодателей. Однако за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты конгресса США, против — 51.

По этим причинам вопрос о выделение дополнительных бюджетных ассигнований переносится на следующий год и будет рассматриваться уже после 3 января. Скорее всего, какое-либо решение конгрессом США будет принято не ранее второй половины января 2024 года, поскольку на рождественские каникулы обе палаты конгресса согласованно уходят 15 декабря.

Как заявил один из конгрессменов-демократов, у республиканцев уже сегодня мысли заняты тем, где и как отдохнуть, а не тем, как согласовать военную помощь «союзникам». Так что экс-главком ОВС НАТО в Европе озвучивает новости недельной давности.





Что касается прогнозов Джеймса Ставридиса относительно лишения Украины ранее обещанных поставок ракет ATACMS и истребителей F-16, то к подобным оценкам отставных американских военных следует относиться более чем критически.

К чемпионам среди американских генералов и адмиралов по несбывшимся и не имеющим никакого отношения к реальности прогнозам следует отнести экс-командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса. Он безусловный лидер. Ни один из прогнозов Ходжеса на протяжении последних лет так и не сбылся. Видимо, адмирал Джеймс Ставридис решил примкнуть к этой когорте лжепредсказателей.

Что касается поставок ВСУ истребителей F-16, то газета The Washington Post приводит такой факт. По данным издания, весной этого года состоялась беседа председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Последний, пользуясь случаем, попросил собеседника передать самолеты F-16 как можно скорее. В ответ, как сообщает The Washington Post, Марк Милли лишь рассмеялся.

Напомним, в июне 2023 года Милли заявил, что Украина «очень хорошо подготовлена» к наступлению.

В этой связи все-таки любопытно, хохотал ли американский генерал после провала украинского «контрнаступа» или после того, как все его прогнозы и оценки обстановки прошли, что называется, мимо цели.

А ведь в отношении самолетов F-16 генерал Валерий Залужный обратился к Марку Милли с вполне обоснованной и мотивированной просьбой, поскольку приступать к осуществлению наступательной операции без господства в воздухе — очевидная авантюра. В ответ получил смех Марка Милли. В этом случае вполне правомерен и даже такой вопрос — ну, и кто тут дурак?

Что касается поставок вооружения и военной техники ВСУ в период, когда вопрос выделения Украине дополнительных бюджетных ассигнований будет еще только рассматриваться конгрессом США, то передача оружия, и причем в значительных объемах, может быть реализована из запасов Вооруженных сил США одним росчерком пера Джо Байдена в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA). Скорее всего, так и будет.

Наверное, военно-политическое руководство в Киеве в первую очередь должно настораживать не предстоящее голосование в конгрессе США (деньги Украине сенаторы и конгрессмены рано или поздно выделят), а опросы общественного мнения в Соединенных Штатах. По этому поводу на днях телекомпания PBS (Public Broadcasting Service) сообщила самые свежие данные: за продолжение помощи Украине — 32% (из них 41% — демократы, 32% — республиканцы, 27% — независимые), против помощи Украине — 36% (из них 24% — демократы, 38% — республиканцы, 38% — независимые). Телекомпания особенно подчеркнула, что за этим падением интереса американцев к Украине стоит Дональд Трамп и средства массовой информации, курируемые миллиардером. То есть, как утверждают некоторые наблюдатели в Соединенных Штатах, Дональд Трамп является главным агентом Владимира Путина, работающим в США против Украины.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).