Украинский гимн и портреты Бандеры. The Times рассказала о жизни россиян в украинском плену

ВСУ пытаются перевоспитать пленных россиян, рассказала газета The Times. По данным издания, бойцам ВС РФ включают гимн Украины, в помещениях, где содержатся пленные, развешаны портреты Бандеры и Шевченко, военных вынуждают отстоять «минуту молчания» в память о погибших бойцах ВСУ. При этом один из пленных сообщил о неэффективности этих методов. По имеющимся данным, на Украине в плену находятся около 500 россиян, в России — больше 6 тыс. пленных украинцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Методы перевоспитания

На Украине пытаются «перевоспитывать» и «перепрограммировать» попавших в плен российских военнослужащих, написала британская газета The Times.

По данным издания, в рамках программы перевоспитания российских пленных будят в 6:00 утра, транслируя украинский гимн через громкоговорители, которые выведены в каждом помещении. Чтобы попасть в столовую, пленные ВС РФ должны пройти через коридор, в котором вывешены портреты украинского националиста Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко.

После завтрака российских пленных военных вынуждают отстоять «минуту молчания» в память о погибших бойцах ВСУ. Помимо этого, россиянам читают краткий курс украинской истории, где «опровергается тезис президента России Владимира Путина о том, что Украина не является независимым государством».

«Это как попытка вытащить кого-то из религиозной секты»,— прокомментировал изданию происходящее спикер украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, добавив, что Киев также занимается борьбой с «неоимпериалистической идеологией» среди пленных.

500 россиян в плену

Как отмечает автор материала, несмотря на все усилия, методы оказались малоэффективными. В качестве доказательства приведен пример одного из военнопленных который считает, что Россия и Украина фактически являются одной страной.

«Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы одна страна», — прокомментировал усилия Украины один из российских военнопленных по имени Николай.

По данным на 4 октября, в плену на Украине находятся около 500 российских военнослужащих. Эту цифру в эфире программы «Соловьев Live» назвал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Российских военнослужащих находится (в плену) на Украине в районе 500 человек. Эта цифра примерная, потому что очень трудно найти подтверждение», — сказал глава региона.

По его словам, обмен информацией о пленных затруднен, поскольку Киев не раскрывает соответствующие сведения. При этом, по словам Пушилина, счет украинских военнослужащих в российском плену «идет на тысячи», они содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей России.

Пленные украинцы

Киев не раскрывает данные о количестве находящихся в плену российских военных. Накануне в украинском правительстве сообщили, что число военнослужащих ВСУ, находящихся в плену у ВС РФ, составляет более 3,5 тыс.

«Установлен факт лишения свободы 4 337 лиц (3 574 военных и 763 гражданских)», — сообщили в пресс-службе украинского кабмина по итогам встречи комиссии «по вопросам установления фактов лишения свободы».

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу называл общее количество плененных украинских военнослужащих. Их число на тот момент достигало 6 489 человек. По словам министра, эта цифра не учитывала пленных, находящихся под надзором ДНР и ЛНР.

Последний раз Москва и Киев проводили обмен пленными в начале июля. В Россию вернулись 45 военнослужащих, такое же число — на Украину. 9 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о работе с Украиной по вопросу обмена военнопленными. По ее словам, стороны обсуждают эту тему каждый день. В скором времени, как отмечала омбудсмен, планируются крупные обмены.