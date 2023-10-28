«Целенаправленная атака»: дрон ВСУ врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС

При атаке трех украинских дронов на Курскую область 26 октября один из них врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат утверждает, что в беспилотниках были использованы западные компоненты. На самой атомной электростанции подтвердили факт атаки и заверили, что произошедшее не повлияло на ее работу.

Атака дронов на Курскую АЭС

Вооруженные силы Украины 26 октября «целенаправленно атаковали» Курскую атомную электростанцию тремя беспилотниками. Это говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Как сообщила дипломат, один БПЛА с взрывчаткой врезался в склад ядерных отходов и повредил его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.

«Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции – сугубо мирного инфраструктурного объекта – изначально не ставилось», — заявила Захарова.

По предварительным данным, на которые ссылается представитель МИДа, в дронах применялись компоненты, поставленные Украине западными странами.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию его западных кураторов», — отметила Захарова.

Она также призывала все правительства выступить с решительным осуждением «варварских действий Киева», которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям.

«Профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество также должны дать соответствующую оценку этому акту терроризма», — заключила дипломат.

Обстановка на Курской АЭС

На самой Курской АЭС об атаке беспилотниками сообщали накануне. По версии сотрудников станции, пострадавших и разрушений в результате ЧП не было.

«Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме: энергоблоки №2, №3, №4 на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №1 – в режиме «без генерации», остановлен для последующего вывода из эксплуатации», — сообщается в Telegram Курской АЭС.

Специалисты заверили, что радиационный фон на станции и рядом с ней находится на уровне природных значений.

«На месте работают правоохранительные органы», — добавили в пресс-службе АЭС.

Что сообщило Минобороны

Минобороны сообщало о «попытке киевского режима совершить террористическую атаку» в Курской области 26 октября около 21:00 и 23:50. Беспилотники, как сообщили в оборонном ведомстве, были «перехвачены» дежурными средствами ПВО.

Пост об этой атаке также появился в официальном Telegram-канале регионального правительства.<1>

«Было перехвачено три БПЛА самолетного типа в Курчатове (в этом городе находится АЭС. – «Газета.Ru»). Пострадавших и разрушений нет. Спасибо бойцам ПВО!».