В России впервые заявили о сбитых ракетах ATACMS

Минобороны России впервые заявило о перехвате американских ракет ATACМS, выпущенных ВСУ. По данным оборонного ведомства, также в зоне спецоперации были перехвачены два снаряда HIMARS и две ракеты HARM. О том, что Украина получила партию ATACМS от США, стало известно 17 октября. Президент Путин позднее заявил, что эти ракеты «кардинально» не могут изменить ситуацию на фронте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

ATACMS, HARM, HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) две дальнобойные американские ракеты ATACMS, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

«В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США», — заявили в оборонном ведомстве.

С начала проведения спецоперации в министерстве обороны России еще не сообщали о сбитых американских ракетах ATACMS. В Минобороны не уточнили, на каком из направлений фронта перехватили эти ракеты.

Кроме того, ВС РФ сбили две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, которые производятся в Соединенных Штатах, а также переделанную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200. Средства ПВО также сбили два самолета МиГ-29, штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 ВСУ в Донецкой, Херсонской и Днепропетровской областях.

Получили на прошлой неделе

17 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ применили американские ракеты ATACМS, ударив по позициям российских военных на одном из направлений фронта. В тот день украинские военные заявили об ударах по аэродромам и вертолетам в районе Луганска и Бердянска, но не уточнялось, каким именно вооружением атаковали.

Позднее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердили информацию американского издания, заявив, что ВСУ ударили ATACМS по Бердянску.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подтвердил, что ВСУ начали применять американские ракеты дальнего радиуса действия. Сколько именно ракет получили украинские войска, официально не сообщали. В The New York Times заявили о 20 ракетах.

Днем позднее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передал Киеву партию ракет ATACMS. Он уточнил лишь, что их дальность полета составляет 165 км. После этого президент России Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) патрулировать пространство над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

Дополнительная угроза

Российский президент 18 октября выразил мнение, согласно которому эти ракеты «кардинально» не могут изменить ситуацию на линии соприкосновения, хотя это вооружение и создает «дополнительную угрозу». Путин заверил, что российские войска смогут отражать атаки ракетами ATACMS.

MGM-140 ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, принятая на вооружение американской армии в 1991 году. Она движется не по строгой баллистической траектории, а способна активно маневрировать как при старте, так и на терминальном участке.

Это не единственные дальнобойные ракеты, находящиеся в распоряжении ВСУ. Украинская армия владеет также британо-французской Storm Shadow/SCALP-EG — крылатой ракетой с предельной дальностью около 300-500 км. Из-за сверхмалой высоты полета и низкой радиолокационной заметности ее сложно перехватить. Также Украина стреляет устаревшими зенитными управляемыми ракетами ЗРС дальнего действия С-200.

ВСУ делали ставку на ATACMS, поскольку эти ракеты достигают цели за несколько минут. ATACMS позволяет поражать то, что в западной военной науке называется Time-sensitive targets — цели, в отношении которых время имеет решающее значение. К таким целям относится вся мобильная техника, начиная с авиации, продолжая зенитными ракетными комплексами, заканчивая артиллерийскими батареями и командно-штабными машинами.