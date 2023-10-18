Летит быстро, сбить трудно. Чем баллистическая ракета ATACMS важна для Киева

Что может ATACMS?

MGM-140 ATACMS — это оперативно-тактическая баллистическая ракета, принятая на вооружение американской армии в 1991 году. Она движется не по строгой баллистической траектории, а способна активно маневрировать как при старте, так и на терминальном участке. После запуска с мобильной наземной установки ракета круто летит вверх, постепенно «наклоняясь» в сторону противника. После выгорания топлива ATACMS продолжает какое-то время подниматься по инерции, пока не достигнет апогея в 50-60 и более километров, после чего начинает снижаться по баллистической траектории. В ходе спуска в атмосфере система управления подает сигналы на аэродинамические рули, заставляя маневрировать и лететь в нужную точку.

По основным тактико-техническим характеристикам ATACMS находится между оперативно-тактическими ракетными комплексами «Точка-У» и «Искандер-М» — ближе к последнему, но с важным отличием.

Самоходная пусковая установка «Искандера» смонтирована на шасси восьмиколесного тягача МЗКТ-7930. Это крупная и сравнительно редкая в армии машина, которая также служит базой для компонентов ЗРК С-400, пусковых установок для противокорабельных ракет и для другой массивной дорогостоящей техники.

close 100% РСЗО HIMARS и комплекс «Искандер-М» U.S. Army photo/ТАСС

ATACMS же запускается с РСЗО HIMARS и M270 — вместо кассеты с шестью маленькими ракетами в них заряжают контейнер (в M270 — два) с одной большой. Причем визуально отличить «обычный HIMARS» от заряженного ATACMS практически невозможно, поскольку внешняя стенка транспортно-пускового контейнера имитирует наличие шести маленьких направляющих. И если M270 смонтирован на шасси БМП M2 Bradley, то HIMARS выглядит как среднетоннажный армейский грузовик, каких в американской армии десятки тысяч. Это существенно затрудняет разведку противника, о важности которой речь пойдет ниже.

close 100% Запуск ATACMS — видна имитация множества направляющих на кассете U.S. Department of Defense

Первая версия ATACMS Block 1 имела предельную дальность в 165 км и несла 950 суббоеприпасов размером с небольшое яблоко. При спуске на заданной высоте ракета начинала вращаться вокруг своей оси и разбрасывала бомбочки по площади поперечником в сотню-другую метров. Американцы были в восторге от первого применения ATACMS в 1991 году во время войны с Ираком, поскольку одна ракета могла накрыть стартовую позицию целого зенитного ракетного комплекса.

Однако по мнению военных ей не доставало точности и дальности, и потому с ракеты модификации Block IA сняли 2/3 суббоеприпасов, но добавили GPS-приемник. За счет уменьшения веса дальность возросла до 300 км, а GPS уменьшил вероятное отклонение до пары десятков метров, так что от уменьшения массы боевой части способность поражать цель не пострадала.

Суббоеприпасы не способны пробить броню или бункер, и потому для уничтожения защищенных целей была создана ATACMS QRU с унитарной 230-кг боевой частью от ракеты Harpoon. В последующих модификациях улучшили точность попадания до нескольких метров и добавили опцию воздушного подрыва боевой части.

ATACMS — не первая украинская дальнобойная ракета

В распоряжении украинских вооруженных сил уже есть несколько типов дальнобойных ракет. «Флагманской моделью» можно считать британо-французскую Storm Shadow/SCALP-EG, крылатую ракету с предельной дальностью около 300-500 км. Благодаря сверхмалой высоте полета и низкой радиолокационной заметности ее невероятно трудно перехватить. Инфракрасная головка самонаведения со способностью распознавать образы позволяет попадать в здание с точностью до нужного окна, а тандемная боевая часть BROACH может пробить кумулятивной струей шесть метров бетона и доставить внутрь фугасный снаряд. Как сообщают западные издания, именно Storm Shadow применялись для атаки здания штаба Черноморского флота в Севастополе.

close 100% Разобранная ATACMS на заводе U.S. Department of Defense

Также украинские власти утверждают, что смогли адаптировать противокорабельную ракету «Нептун» для применения по наземным целям. В таком случае она могла бы стать сильно ухудшенным аналогом Storm Shadow, но способность украинского ВПК развернуть серийное производство таких ракет вызывает сомнения.

Наконец, Украина несколько раз пыталась обстреливать российскую территорию устаревшими зенитными управляемыми ракетами ЗРС дальнего действия С-200. Среди многих военных специалистов такие запуски вызывали легкое недоумение. Ракеты С-200 летят сравнительно медленно (около двух Махов) и на удобной для перехвата высоте, поэтому их без проблем способны поражать системы С-300/400 и «Бук-М2/М3». Для этих ракет-суррогатов на современном поле боя остается единственная разумная роль: быть «приманкой» и ложной целью, чтобы заставить противника включить радиолокаторы на излучение и запустить ракеты-перехватчики, тем самым вскрыв свою позицию и продемонстрировав заготовленные тактические приемы.

Тем не менее, запас Storm Shadow вряд ли закончится в обозримом будущем. Почему же тогда Владимиру Зеленскому было так важно получить именно ATACMS?

Время имеет значение

Главное отличие баллистической ракеты от крылатой — время от обнаружения наземной цели до поражения. Перед полетом Storm Shadow необходимо спланировать маршрут с учетом огибания рельефа местности, ввести в ракету данные о цели для идентификации, поднять в воздух самолеты-носители и дождаться, пока дозвуковая ракета преодолеет сотни километров. Ввод полетного задания в ракету занимает более часа, полет около 20-25 минут, так что цель никогда не будет поражена быстрее, чем за два часа (на практике, вероятно, намного больше).

ATACMS же достигает цели за несколько минут, подготовка установки к запуску также занимает не более пары минут. С учетом постоянного нахождения HIMARS и M270 вблизи линии боевого соприкосновения ATACMS позволяет поражать то, что в западной военной науке называется Time-sensitive targets (цели, в отношении которых время имеет решающее значение).

К этому классу относится вся мобильная техника, начиная с авиации, продолжая зенитными ракетными комплексами, заканчивая артиллерийскими батареями и командно-штабными машинами. Например, ЗРС дальнего действия С-400 может сменить позицию за пять минут, а вертолеты и самолеты можно перемещать по аэродрому без запуска двигателей с помощью тягачей.

По мнению многих экспертов, именно удачные действия российской авиации, в особенности боевых вертолетов, сыграли решающую роль в отражении украинского летнего наступления, не давая концентрировать войска и уничтожая бронетехнику. Также в начале 2024 года на Украину прибудут F-16 и, возможно, другие самолеты западного производства. Они не смогут действовать в полную силу, если ВСУ не избавятся от значительного количества российских ЗРК дальней и средней дальности, или хотя бы не заставят расчеты действовать более осторожно и издалека. Таким образом, ATACMS может стать ключевым элементом новой украинской тактики в условиях, когда старая оказалась неэффективной.

Наконец, на американских складах имеются тысячи таких ракет, из которых многие устарели и ждут либо утилизации, либо модернизации.

Можно ли ее сбить?

Максимальная скорость ATACMS немногим больше трех Махов (1100 м/с). Однако на спуске, в зависимости от траектории и используемых аэродинамических маневров, в плотном нижнем слое атмосферы скорость может падать вплоть до околозвуковой (это характерно для всех баллистических ракет такого класса). Таким образом, по формальным характеристикам ATACMS вполне могут сбить С-400, С-300 ПМУ-2, С-300В4 и «Бук-М3». Можно предположить, что в полигонных условиях все эти комплексы поразят американскую баллистическую ракету с высокой вероятностью. Однако боевые действий коренным образом отличаются от полигона.

close 100% ЗРК С-300В. Ракеты комплекса предназначены для поражения баллистических целей Кадр из видео/Минобороны РФ/ТАСС

В первую очередь, возможности собственных радаров ЗРС для поиска баллистических целей ограничены. Поэтому для успешного перехвата ракеты типа ATACMS ее необходимо обнаружить с помощью «обзорных» радиолокационных станций и выдать точное целеуказание для ЗРС. Существенно облегчает задачу зенитным ракетным войскам информация от космических средств разведки, которые выдают предупреждение о старте ракеты противника. В этом случае у расчетов ЗРК появляется предварительная информация об азимуте цели и ее возможный угол входа в зону поражения.

Подобные системы способны зафиксировать ИК-излучение от работающих двигателей запущенных ракет (или даже сами ракеты) и передать координатную информацию на командный пункт зенитной ракетной системы. На основе этих данных радиолокатор ЗРС разворачивается в нужную сторону и ищет цель в сравнительно узком секторе (к примеру, два на два градуса). Тем самым вероятность обнаружения цели на дальней границе зоны пуска существенно возрастает.

США и их союзники используют для предупреждения о ракетном нападении систему SBIRS, потенциал которой очень велик, а предел возможностей которой широкой публике неясен. Например, как сообщает Wall Street Journal, во время падения самолета Евгения Пригожина в августе американские спутники не зафиксировали признаков запуска зенитных ракет в этом регионе, опровергнув версию о ракетной атаке. Таким образом, американцы считают, что их спутники способны фиксировать старт не только массивных баллистических ракет, но и относительно небольших зенитных.

О наличии у России полноценного аналога SBIRS официальной информации нет.

Обнаружить — не значит уничтожить

Важное условие успешного обстрела ATACMS – на рабочих местах ЗРС должен находиться полный боевой расчет, все необходимые средства включены и проверены, ракеты должны пройти цикл подготовки. То есть, к организации боевого дежурства предъявляются весьма высокие требования.

После захвата цели на сопровождение комплекс запускает ракеты-перехватчики (как правило, не менее двух). От перехвата баллистическая ракета может попробовать уйти с помощью вовремя совершенного маневра. Однако непрерывные противоракетные маневры растратят всю кинетическую энергию изделия и существенно снизят скорость баллистической ракеты.

Уничтожить же ATACMS готовыми поражающими элементами («шрапнелью») боевой части ЗУР также непросто, поскольку велик шанс, что она продолжит полет, не получив существенных повреждений. Поражающие элементы рассчитаны, как правило, на уничтожение пилотируемой авиации, а сравнительно небольшая и прочная баллистическая ракета может и уцелеть. Не всегда удается и «сбить ее с траектории» без уничтожения, а в случае с кассетной боевой частью суббоеприпасы могут покинуть ракету на большой высоте до перехвата.

Наконец, эффективная дальность поражения баллистических ракет всегда намного меньше, чем самолетов. Например, зенитная ракета 48Н6Е2 комплекса С-300/400, по официальным данным, способна поразить самолет на дальности до 200 км, но баллистическую цель — в лучшем случае до 40 км. Таким образом, предназначенный для прикрытия объекта ЗРК, вероятно, должен будет сам оказаться в зоне поражения. Это лишит боевой расчет права на ошибку, поскольку, сам комплекс станет первоочередной целью для ударов ATACMS.

Таким образом, ATACMS стали стратегически важным приобретением для вооруженных сил Украины.