«Темпы неплохие»: Медведев назвал число контрактников, пополнивших ряды ВС РФ с начала года

Зампред Совбеза России Медведев сообщил, что за текущий год в ВС РФ были приняты 357 тысяч человек. В это число входят «и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец». На прошлой неделе в Минобороны исключили проведение мобилизации в стране, однако в сентябре в Госдуме говорили о том, что РФ необходимо порядка 500 тысяч контрактников.

С 1 января по 12 октября 2023 года на военную службу в России приняли более 357 тысяч человек, в том числе контрактников. Такими данными Минобороны России поделился замглавы Совбеза страны Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту.

«В целом темпы по набору по контракту неплохие, надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем», — сказал Медведев (фрагмент совещания опубликован в Telegram-канале чиновника).

Медведев уточнил, что в 357 тысяч входят и те, кто пребывает в запасе, и те, кто заключил контракт, и добровольцы.

26 сентября замглавы Совбеза сообщал о том, что с 1 января 2023 года только на контрактную службу в ВС РФ зачислили более 325 тысяч человек.

«Мы продолжаем работу по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих», — отмечал он.

Среди добровольцев много женщин

5 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал о 335 тысячах россиян, подписавших контракты с национальным оборонным ведомством:

«У нас широкий поток добровольцев идет в Вооруженные силы. У нас на сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с Министерством обороны. И еще примерно 5 тыс., больше даже, так называемых добровольцев. В целом это уже где-то около 350 тыс. (человек)».

Тогда же глава Минобороны России Сергей Шойгу представил данные, согласно которым в российскую армию поступили 38 тысяч добровольцев для выполнения задач в зоне СВО. Он назвал этих солдат высокомотивированными. Среди них, как отметил министр, много женщин.

«Я откровенно скажу, для меня была большая неожиданность, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин», — признался Шойгу.

За какой именно период в армию пришли 38 тысяч человек, Шойгу не уточнил. Также, по его словам, только в сентябре контракт с Минобороны заключили более 50 тысяч россиян.

Кроме того, Шойгу сообщил о формировании в составе Вооруженных сил девяти резервных полков, которые пополняются военнослужащими контрактной службы, для группировок российских войск в зоне спецоперации.

Вопрос мобилизации

В сентябре Путин объявлял, что только за последние полгода с российскими Вооруженными силами подписали контракты 300 тысяч человек. По словам главы государства, ежедневно 1–1,5 тыс. человек приходят подписывать контракт. На пленарной сессии ВЭФ, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация, Путин сказал, что пока в стране активно идет набор по контракту.

На прошлой неделе глава оборонного министерства заявил, что в Генеральном штабе не планируют проводить дополнительную мобилизацию: в армии достаточно военнослужащих для проведения спецоперации.

При этом в первой половине сентября зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин говорил о том, что российским войскам необходимо порядка 500 тысяч контрактников. По его мнению, именно такое число военных позволит успешно выполнить боевые задачи на фронте.

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Кампания продолжалась до конца октября. Тогда мобилизовали 318 тысяч человек. Отправиться в зону боевых действий захотели многие добровольцы, сообщил Путин. После этого он сказал, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».