На Украине два сотрудника военкомата избили лежачих мобилизованных. Это не первый такой случай

В украинском городе Тернополь сотрудники военкомата избили двух мобилизованных. Инцидент попал на видео, которое распространили СМИ, после чего прокуратура Украины начала проверку. Это не первый такой случай — в сентябре под Львовом мужчина в военной форме избил рукоятью пистолета задержанного при попытке выехать из страны украинца. При этом он угрожал закопать мужчину в лесу.

На Украине Офис Генерального прокурора проинформировал о начале уголовного производства по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в городе Тернополь.

Это произошло после того, как в СМИ распространилось видео, на котором в местном военном комиссариате избивают двух мобилизованных. На кадрах видно, что они лежат на металлических койках в просторном помещении с голыми стенами. Двое крупных мужчин сильно бьют их кулаками. В помещении находятся другие люди, которые наблюдают за происходящим, не вмешиваясь.

По данным Офиса Генпрокурора, дело возбуждено по статье о превышении военным должностным лицом служебных полномочий, которое было совершено в условиях военного положения.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчины на видео работают в территориальном центре комплектования (ТЦК) и социальной поддержки. Они избили двух лежачих украинцев.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего и выясняют, причастны ли к инциденту другие лица.

«Так не должно быть»

Как сообщает «Страна.ua», мэр Тернополя Сергей Надал обратился к руководству военкомата с просьбой провести проверку:

«Есть информация, что ваши «отдельные» работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для «отдельных» работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными».

Мэр также попросил граждан сообщать в военную прокуратуру или полицию об известных им случаях ненадлежащего или жестокого обращения при проведении мобилизационных мероприятий.

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец в своих социальных сетях подтвердил, что по факту произошедшего начата проверка. Он добавил, что узнал об инциденте из соцсетей.

«Так не должно быть», — заключил Лубинец и тоже призвал информировать о подобных случаях.

Не в первый раз

В конце сентября в социальных сетях появилось видео, на котором человек в военной форме, держа в руке пистолет, избивает мужчину. Неизвестный бил пострадавшего рукоятью оружия по голове и спине, угрожая закопать мужчину в лесу и говоря, что он «не человек».

«Страна.ua» сообщала, что инцидент произошел в военкомате Самбора в Львовской области. Мужчина из Харькова попал туда после того, как его задержали при попытке перейти границу.

С 12 сентября потерпевшего незаконно удерживали в военкомате, его избивали и морили голодом, чтобы заставить пройти медкомиссию и добровольно пойти в армию.

Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) изучило видео.

«Сотрудники ГБР начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области. Видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием, появилось на одном из Telegram-каналов. Предварительно, событие произошло сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского территориального центра комплектования и соцподдержки [военкомата]», — отмечается в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента. В настоящее время задержанных после инцидента сотрудников военкомата отпустили под домашний арест на 60 дней.

Мобилизация на Украине

В феврале 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию, которая неоднократно продлевалась. Мужчинам-украинцам трудно уклониться от службы: они не могут выезжать за рубеж, а повестки раздают даже на улицах. Украинские СМИ пишут, что мужчины месяцами не выходят из дома.

Спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в беседе с «Телеграфом» заявил, что представителям военкомов не позволено применять силу:

«Запрещается задерживать лицо и против его воли доставлять в полицейский участок или в ТЦК в случае отказа от повестки или после ее вручения».

Кроме этого, нельзя забирать у мужчин документы и телефон, а также заходить в их дом без полиции и оснований для этого. При этом уточняется, что украинцы могут получить повестку на территории всей страны, а не только в том районе, где они прописаны.

Несмотря на запреты, украинцы неоднократно заявляли, что их «ловят» на улице и затаскивают в автобусы.

23 августа президент Владимир Зеленский сообщил о начале активации мобилизационных мероприятий. Параллельно на Украине проводилась проверка военкоматов. Выяснилось, что областные военкомы, сотрудники городских и районных военкоматов, работники военно-медицинских комиссий совершали правонарушения, зафиксировано 112 подобных случаев. По данным украинских СМИ, отсрочку от призыва можно получить за взятку в размере нескольких тысяч долларов.