«Придется защищать родину»: на Украине призвали всех мужчин готовиться к отправке на фронт

Каждый мужчина-украинец должен понимать, что ему, скорее всего, придется участвовать в боевых действиях, заявил представитель военкомата Полтавской области. Он пояснил, что все население страны на фронт «вряд ли» отправят, а вот всех военнообязанных — «вполне возможно». С 1 октября на воинский учет на Украине также должны вставать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Всем украинским мужчинам следует быть готовыми к отправке на фронт, заявил спикер Полтавского областного военного комиссариата Роман Истомин. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — высказал свою оценку представитель военкомата.

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Истомин также отметил, что «все население» Украины к боевым действиям «вряд ли» будет привлечено, однако «вполне возможно», что на фронте побывает каждый военнообязанный гражданин.

27 сентября первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк также называл защиту государства «задачей каждого мужчины» и призывал украинцев «готовиться и быть готовыми» к потенциальному участию в боевых действиях. Он подчеркивал, что власти страны «делают максимально все, чтобы не увеличивать темп мобилизации», однако все зависит от шагов России.

25 сентября бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) высказал мнение, что порядок мобилизации в стране будет ужесточаться. При этом депутат Верховной рады Кира Рудык заявляла, что у 80% украинцев есть родственники на фронте.

«Ситуация критическая»

Депутат Рады Алексей Гончаренко потребовал встречи с главой государства Владимиром Зеленским из-за «критической ситуации» в зоне боевых действий. Он привел шесть пунктов, которые хотел бы обсудить, в их числе — «полный бардак» с выплатами в украинской армии, постепенная потеря поддержки в США и «бессмысленность» проведения выборов во время военных действий.

Гончаренко также призвал провести ротацию на фронте. По мнению депутата, военные должны проводить на передовой по три месяца, после чего на столько же возвращаться домой «отдохнуть».

Кроме того, Гончаренко обратил внимание, что в приказе о мобилизации срочников нет изменений и каких-либо объявлений о демобилизации. Он задался вопросом, почему срочники «сидят три года в рабстве».

«Нужно начать четко говорить людям, что происходит. Сколько мы их будем держать? И почему только их? Ну это жесть. Один миллион человек сидит в окопах, а другие? Это несправедливо», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам члена Рады, украинским властям также необходимо решить проблему с присвоением статуса участника боевых действий, так как «сотни тысяч человек месяцами и уже даже годами ждут простого признания того, что они воюют».

Женщины тоже на учете

С 1 октября на Украине женщины с медицинским или фармацевтическим образованием обязаны вставать на воинский учет. Как сообщила «Страна.ua» со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, это касается всех женщин-медиков в возрасте от 18 до 60 лет.

В начале сентября депутат Рады Федор Вениславский заявлял, что выпускать из страны женщин, вставших на учет, будут только при предъявлении специальных документов, как и всех других военнообязанных.

Министерство здравоохранения и Госпогранслужба Украины пояснили, что никаких ограничений на выезд женщин из страны вводиться не будет.

«Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, находится она на военном учете или нет», — сообщили в украинском Минздраве.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко также подчеркнул, что ограничения сохранятся только для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и должностных лиц любого пола.

При этом 22 сентября «Страна.ua» сообщила со ссылкой на главу ассоциации «Фармрада» Елену Прудникову, что женщины-фармацевты на Украине «массово увольняются» в преддверии постановки на воинский учет и «уезжают в Европу, пока им не закрыли границы».