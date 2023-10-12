Почему «по-настоящему новый Ближний Восток» опять не получился

После террористической атаки формирований ХАМАС на Израиль возникает вполне естественный вопрос – есть ли в выборе даты вторжения элемент случайности или же за этим событием кроется нечто большее? Например, не является ли это попыткой перечеркнуть многолетние усилия по нормализации отношений Израиля с арабским миром. В ситуации разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

До событий 7 октября на Ближнем Востоке отчетливо наблюдались тенденции нормализации отношений государства Израиль со многими мусульманскими странами региона, в первую очередь с монархиями Персидского залива.

В этом плане в первую очередь следует напомнить о так называемых Соглашениях Авраама. Это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020-2021 годах. Их название отсылает к патриарху Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях мира: иудаизме, христианстве и исламе.

Первоначальное заявление о нормализации, сделанное при посредничестве США 13 августа 2020 года, касалось только договора между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Но уже 11 сентября 2020 года было объявлено о соглашении между Израилем и Бахрейном, а 15 сентября 2020 года в Белом доме США была проведена официальная церемония подписания Соглашений Авраама. В рамках двусторонних соглашений и ОАЭ, и Бахрейн признали суверенитет Израиля, что позволило этим государствам установить полноценные дипломатические отношения.

В декабре 2020 года к Соглашениям Авраама присоединилось Марокко, а в январе 2021 года – Судан, ставший уже шестым арабским государством, нормализовавшим отношения с Израилем (включая Египет и Иорданию).

Затем вполне отчетливо появились перспективы нормализации и урегулирования отношений между Израилем и главным государством мусульманского мира - королевством Саудовская Аравия.

«Мы находимся на пороге значительного прорыва в виде мира с Саудовской Аравией, который позволит создать по-настоящему новый Ближний Восток», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, не так давно выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В свою очередь возможные договоренности наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман назвал «крупнейшей исторической сделкой со времен окончания холодной войны».

В целом на Ближнем Востоке был период некоторой разрядки многолетней напряженности. Намечались и реализовывались совместные бизнес-проекты. Израильские авиакомпании получили право пересекать саудовское воздушное пространство. Оба государства даже участвовали в региональных военных учениях.

Но после событий 7 октября практически все эти вопросы оказались в подвешенном состоянии. И хорошо, если они будут просто заморожены или их реализацию отодвинут на неопределенный срок. Как бы события в этом плане не пошли по более непредсказуемому варианту.

Несмотря на то, что из Иерусалима уже прозвучали заявления о том, что Израиль не намерен прекращать работу над нормализацией отношений с Саудовской Аравией из-за эскалации конфликта с Палестиной, перспективы этих усилий в свете последних событий выглядят не слишком оптимистично.

Как бы не складывалась в настоящее время обстановка в секторе Газа, королевство Саудовская Аравия (а равно как и другие монархии Персидского залива) в той или иной степени должны будут заявить (и уже заявляют) и о своей мусульманской солидарности с палестинцами, а также в той или иной степени об их поддержке. Другой вариант просто нереален. А ведь буквально накануне террористической вылазки ХАМАС в Вашингтоне утверждали, что практически все вопросы по нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля уже решены.

Так что по сути дела ХАМАС после 7 октября с легкостью пустил под откос все с таким трудом выстраивающиеся договоренности.

Кроме того, действия террористов поставили под угрозу реализацию одного из крупнейших экономических проектов современности – создание транспортного коридора Индия - Ближний Восток – ЕС (где в качестве важнейших участков этого пути должны быть задействованы Израиль и королевство Саудовская Аравия).

Как известно, эта договоренность была достигнута во время саммита G-20 в Нью-Дели. Главы Соединенных Штатов, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, Германии, Италии и Европейского союза подписали Меморандум о взаимопонимании, согласившись создать новый экономический коридор Индия - Ближний Восток - ЕС (IMEC). Помимо железнодорожного сообщения и судоходных линий предполагалось проложить высокоскоростные кабели передачи данных и трубопроводы.

В качестве вывода можно сказать следующее. Террористическая атака ХАМАС на Израиль, которая поставила под угрозу и дальнейшие инициативы по нормализации отношений государства Израиль с арабским миром, и реализацию одного из крупнейших экономических проектов современности, не могла быть исключительно самодеятельностью военного крыла этого исламистского движения.

Разумеется, в качестве гипотезы назвать интересантов разрушения намечающихся договоренностей вполне возможно, но, по всей видимости, и с этим следует несколько повременить. И вот почему.

На данном этапе этого нового ближневосточного конфликта пока даже трудно определить окончательный состав участников вооруженного противостояния. В настоящее время только высказываются предположения, кто еще может быть вовлечен в военные действия.

Помимо этого, ситуация в зоне конфликта в настоящее время находится, что называется в развитии. Нет сомнений в том, что в ближайшее время в секторе Газа начнется общевойсковая операция Армии обороны Израиля (прямо сейчас идет огневая подготовка атаки).

Политологи обычно подобную операцию называют наземной, но с точки зрения оперативного искусства это не совсем правильно, поскольку в подобной операции будут задействованы все виды вооруженных сил и роды войск ЦАХАЛ – военно-воздушные и военно-морские силы, армейская авиация, артиллерия и ракетные войска, бронетанковые и механизированные соединения. То есть это в чистом виде является общевойсковой операцией.

Не приходится сомневаться, что целью Армии обороны Израиля является решительный разгром формирований ХАМАС и последующая ликвидация этого движения как такового. Наверняка в ходе боевых действий будут захвачены и опрошены многочисленные пленные (в том числе и из руководящего состава ХАМАС), достоянием ЦАХАЛ станут и многочисленные документы исламистского движения. Так что подлинные интересанты (а равным образом спонсоры и вдохновители террористической атаки ХАМАС от 7 октября этого года) так или иначе проявятся, и в ближайшее время это станет достоянием общественности.