«Производят дроны для России». Украина просит Запад разрешить им атаковать Иран и Сирию

В Киеве считают, что БПЛА «Герань», атакующие украинские военные объекты, на самом деле представляют собой иранские Shahed-131 и Shahed-136, поэтому местные власти запросили у Запада «необходимые средства поражения» для ударов по заводам дронов в Иране, Сирии и России. По информации британских журналистов, ВСУ также нашли западные компоненты в обломках, атакующих их страну беспилотниках, но объяснили это «плохим контролем» за поставками. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Украина предложила странам-союзникам нанести ракетные удары по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, а также «по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации», сообщило британское издание Guardian со ссылкой на секретный документ, направленный Киевом западным партнерам.

«Вышеуказанное может быть осуществлено силами обороны Украины, если партнеры предоставят необходимые средства поражения», – цитирует издание фрагмент документа.

Киев обвиняет Россию в использовании иранских беспилотников Shahed-131 и Shahed-136. В материале указано, что Тегеран диверсифицировал производство дронов с помощью завода в Сирии, поставки оттуда осуществляются в порт Новороссийск. Кроме того, в документе говорится о переносе производства БПЛА в Россию – их якобы собирают в Елабуге в Татарстане из иранских комплектующих.

По утверждению Киева, власти Ирана «пытаются отстраниться от поставок оружия России» и «не могут справиться с российским спросом и интенсивностью применения дронов на Украине».

Кроме того, Guardian приводит выдержки из отчета правительства Украины о БПЛА Shahed. В нем говорится, что Иран якобы поставляет беспилотники в РФ по Каспийскому морю, из порта Амирабад в Махачалу.

Также Киев заявляет, что маркировка электронных компонентов дронов, использовавшихся на Украине в последние месяцы, была уничтожена – «вероятно, с помощью лазера». По версии украинских властей, это может быть «частью соглашения о сокрытии роли Ирана». Еще одним свидетельством сотрудничества Тегерана и Москвы названа пауза в атаках с 17 ноября по 7 декабря, – предположительно, она была связана с «адаптацией к украинской зиме беспилотников, предназначенных для теплого климата».

Западные компоненты дронов

В документе, на который ссылается Guardian, также говорится, что в атакующих Украину беспилотниках присутствуют компоненты, произведенные европейскими компаниями. По заявлению Киева, «за предыдущие три месяца было совершено более 600 налетов с использованием беспилотных летательных аппаратов, содержащих западные технологии».

Украинские власти заявили, что в Shahed-131 обнаружены 52 таких компонента, в Shahed-136 – 57.

Первоначальными производителями комплектующих названы пять европейских компаний со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше.

При этом Киев не упрекает западных партнеров, подчеркивая, что Тегеран «в основном использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются».

Кабмин Украины со ссылкой на таможенную информацию утверждает, что комплектующие поступают в Иран через Турцию, Индию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам и Коста-Рику.

Что говорят производители

Среди компаний, чьи комплектующие Украина обнаружила в беспилотниках, – швейцарские фирмы STMicroelectronics и U-blox, голландская NXP Semiconductor, а также дочерние компании немецкой фирмы Infineon Technologies AG и британской транснациональной компании TI Fluid Systems.

Представители практически всех этих компаний заявили Guardian, что не санкционировали использование своей продукции в беспилотниках и подчеркнули приверженность соблюдению санкций против России. От комментариев отказались только в TI Fluid Systems.

«Сложно контролировать продажи на протяжении всего срока службы продукта. Тем не менее, мы приняли обширные меры, имеющиеся в нашем распоряжении, для обеспечения соблюдения санкций против России», – сказал представитель Infineon.

В U-blox подчеркнули, что прекратили все продажи России, Белоруссии, а также членам Евразийского экономического союза. В STMicroelectronics рассказали, что используют для соблюдения экспортного контроля специальную внутреннюю программу.

«Мы не терпим использования нашей продукции в российском или иранском оружии, а также в любых других целях, для которых наша продукция не была разработана или для которой не была лицензирована», – заверили в NXP Semiconductor.

Есть ли Шахеды на Украине

Впервые информация о применении Россией иранских дронов Shahed на Украине появилась осенью 2022 года, они якобы используются под названиями «Герань 1» и «Герань 2». С тех пор Киев и его союзники продолжают заявлять об использовании этих беспилотников в российской военной операции.

В феврале текущего года американская газета Wall Street Journal сообщала, что Москва и Тегеран намерены построить совместный завод по производству боевых беспилотников в Елабуге в Татарстане.

Россия и Иран неоднократно отрицали эти сообщения. Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН 23 сентября заявил, что доказательств применения Shahed на Украине нет.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани также называл утверждения Запада «безосновательными». При этом глава иранского внешнеполитического ведомства Хоссейн Амир Абдоллахиан в ноябре 2022 года признал, что Тегеран передал Москве партию беспилотников, но подчеркнул, что это было сделано еще до начала спецоперации на Украине.