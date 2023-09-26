РФ поразила место сбора ракет ВСУ. На Украине пообещали «отправить российский флот на дно Черного моря»

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил в интервью, что ВС России удалось поразить место производства ракет ВСУ. Из-за этого часть производства переместили за пределы территории страны. Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. На Украине пообещали не применять их для ударов по территории РФ, однако не скрывают желания «отправить российский флот на дно Черного моря».

Производство украинских ракет было поражено ударом российских войск. Об этом в интервью испанской газете ABC заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — сообщил чиновник.

По его словам, «определенная часть» ракетного производства была выведена за пределы территории страны из соображений безопасности.

«Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе», — подчеркнул Данилов.

Он также заявил, что ВСУ планируют «отправить российский флот на дно Черного моря».

Пресс-служба Минобороны РФ ранее проинформировала, что с 17 по 23 сентября российские военные 12 раз ударили высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по украинским военным объектам. При этом были поражены места ремонта техники, авиационные заводы, склады боеприпасов, центры подготовки военных, места нефтепереработки.

Что известно о ракетах Украины

1 сентября Алексей Данилов сообщил, что первый указ новой ракетной программы президент Украины Владимир Зеленский подписал весной 2020 года.

«Имейте в виду, что еще в феврале 2020 года мы готовили соответствующее решение СНБО», — говорил чиновник.

Данилов рассказывал в эфире телеканала «Рада», что «это очень сложный процесс, это очень сложная техника». По его словам, чтобы ракета успешно преодолевала тысячи километров, нужна «мощная работа больших коллективов».

За день до этого Зеленский заявил, что ВСУ применили оружие украинского производства для поражения цели на дальности до 700 км. Он не конкретизировал, о какой именно цели идет речь, а также не дал разъяснений о типе названного оружия.

Российские военные эксперты объясняли, что самым дальнобойным украинским оружием является оперативно-тактический комплекс «Гром-2», созданный конструкторским бюро «Южное». Однако его дальность стрельбы не превышает 500 км.

«Все существующие новые изделия — это давние разработки, которые сейчас просто доделывают. На государственных предприятиях, которые занимаются производством оружия, нет соответствующих специалистов», — отмечал источник в госкомпании «Укрспецэкспорт».

Какие ракеты получит Киев

В интервью ABC Данилов также сообщил, что украинские военные не намерены применять американские ракеты ATACMS для ударов по российской территории:

«Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами».

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикации ведущих американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ему на данный момент нечего объявить относительно ракет ATACMS.

23 сентября газета The Financial Times написала, что администрация президента США Джо Байдена уже приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но решила не объявлять об этом публично, чтобы не предупреждать Россию.

По данным газеты, публичное информирование может подтолкнуть ВС РФ к перемещению своих линий снабжения дальше от линии фронта.

В публикации FT утверждается, что ракеты официально передадут Киеву в ближайшее время, сначала в небольших количествах. При этом дальность действия ATACMS не превышает 300 км. Дальность действия этих ракет в прошлом была ограничена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и РФ (ДРСМД). В настоящее время Москва приостановила его действие.

Что такое ДРСМД? Договор РСМД в 1987 году подписали президенты США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев. В советских газетах договор называли «первым шагом к безъядерному миру». Читать дальше

На этом фоне компания Lockheed Martin проинформировала, что армия США провела очередное успешное испытание перспективной высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM (Precision Strike Missile), дальность действия которой превышает 499 км.

Осенью 2022 года Алексей Данилов в своем Twitter писал, что «лучшим и наиболее эффективным решением энергетической проблемы для Украины являются ракеты с дальностью 800 км и более, что позволит существенно сэкономить на генераторах».