«Мы знали, что они не работают». Германия передала Украине устаревшие вооружения

Глава МИД Германии заявила, что Берлин отправлял в некоторых случаях Киеву старое и неработающее вооружение. По ее словам, в Германии это и не скрывали. Кроме того, Бербок затруднилась назвать сроки поставок Киеву ракет Taurus. По ее словам, это вооружение надо еще хорошо проверить перед отправкой. Ранее глава МИД Украины Кулеба требовал от Бербок немедленно поставить эти ракеты ВСУ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Устаревшая и неработающая техника

Некоторая часть вооружения, которое Германия передавала Украине, либо устарела, либо не работала, признала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN.

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает. <...> Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», — сказала она.

Кроме того, Бербок объяснила задержку в поставках вооружения. По ее словам, вместе с поставляемым вооружением необходимо передавать боеприпасы, партии которых необходимо сформировать. По ее словам, некоторые экземпляры вооружения, отправленные немецкой стороной ВСУ, могли не работать, потому что вместе с ними не отправляли походящие снаряды.

Также задержки возникают из-за необходимости дополнительных согласований, отметила глава МИД Германии.

Ракеты Taurus

Как отметила министр иностранных дел, Берлин пока не передал Киеву тактические дальнобойные ракеты Taurus как раз потому, что стране необходимо убедиться в работоспособности этих вооружений.

Бербок затруднилась назвать дату передачи Taurus военным Украины. По ее словам, эти тактические ракеты очень сложно устроены. Немецкая сторона должна объяснить украинской все детали: как устроен принцип работы, кто должен управлять этими ракетами.

«Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать. <...> Это весьма высокотехнологичное оружие. Именно поэтому мы должны очень тщательно изучить, как оно может применяться», — отметила она.

Она добавила, что обсуждение вопроса поставок ракет Taurus еще продолжается — окончательно решение пока не принято.

Сложности с получением вооружения

В первой половине сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил ускорить процесс получения ракет Taurus. Он резко ответил своей коллеге Бербок, заявившей об отказе Берлина немедленно передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — заявил тогда дипломат.

На прошлой неделе немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники написал, что Украина в первой половине сентября отказалась принять от Германии 10 танков Leopard 1A5 из-за их неудовлетворительного технического состояния.

Как отмечали собеседники издания, Киев уведомил специальный штаб при Минобороны ФРГ, что прибывшие на территорию Польши немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте. В этой связи отправлять дальше в пункт назначения на Украине эти танки Leopard «нет смысла».

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских танков Abrams. До этого глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предупреждал, что эти боевые машины «на поле боя долго не проживут», и предлагал использовать их для «очень конкретных» операций.