Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Twitter, что решить энергетический кризис в стране помогут не генераторы и трансформаторы, а ракеты с дальностью полета 800 км и выше. «Газета.Ru» рассказывает, какими дальнобойными ракетами располагает Запад и до каких российских регионов они гипотетически могут долететь в случае размещения на Украине.

Что захотел Киев

Украине необходимы ракеты с дальностью полета от 800 километров и выше. Об этом в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Лучшим и наиболее эффективным решением энергетической проблемы для Украины являются ракеты с дальностью 800 км и более, что позволит существенно сэкономить на генераторах», — заявил Данилов.

В предыдущие дни сразу несколько западных стран сообщили, что для борьбы с дефицитом электроэнергии, который возник после ударов российских вооруженных сил по объектам инфраструктуры, поставят Киеву генераторы и трансформаторы. В частности глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщил о скорой поставке этих товаров почти на $10 млн.

По официальным данным, США и Европа не поставляют на Украину ракеты с дальностью полета свыше 150-180 км. Киев неоднократно запрашивал у Вашингтона ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, их можно запускать с уже имеющихся у ВСУ реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако президент Джо Байден еще в мае исключал передачу Украине этих ракет. Летом эту мысль повторил помощник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан, заявив, что применение ATACMS Украиной против российских территорий может привести к Третьей мировой войне.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в случае передачи Киеву ракет большей дальности США «перейдут красную черту» и фактически превратятся в одну из сторон конфликта. В этом случае, по словам Захаровой, Москва будет защищать свою территорию любыми доступными средствами.

Какие ракеты есть у США и ЕС

800 километров считается малой дальностью для баллистических ракет. Значительное число таких снарядов было уничтожено с 1987 года в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США. В частности, речь идет об американских ракетах «Першинг-1А» с дальностью полета до 740 км. Однако с 2019 года ДРСМД фактически прекратил свое действие, независимые военные эксперты и в России, и на Западе сообщали, что после этого обе стороны могли нарастить производство подобных снарядов (с дальностью полета от 500 до 1000 км).

Если говорить о дальности полета до 800 км, то у США кроме ATACMS есть новая сверхзвуковая ракета PrSM разработки Lockheed Martin. Она разрабатывалась специально, чтобы «вписаться» в ДРСМД — ее официальная максимальная дальность полета составляет 499 км. Однако она еще не поступила на вооружение армии США.

Еще один американский комплекс Typhon допускает стрельбу на 550 км, а в перспективе — и до 1000 км, в зависимости от типа боеприпаса. У стран Европы практически нет ракет собственных разработок с дальностью стрельбы, превышающей 250-300 км. Размещаемые на территории стран ЕС американские ракеты средней дальности имеют, как правило, стационарное базирование.

Если же говорить о баллистических ракетах средней дальности (1000-5000 км), то существует гиперзвуковой комплекс Dark Eagle с дальностью полета до 2775 км. Кроме того, российские и иностранные эксперты уверены, что на американских складах осталось достаточное количество неликвидированных ракет «Першинг II» с дальностью полета до 1800 км.

Докуда можно дотянуться

В случае поставок Киеву ракет с дальностью полета до 800 км, то с учетом нынешних позиций ВСУ на восточном направлении на Донбассе, в зоне поражения окажутся сразу несколько российских регионов. Кроме приграничных с Украиной областей (Воронежская, Курская, Брянская области а также Кубань, Ставрополье), ракеты меньшей дальности могут дотянуться до городов Среднего и Нижнего Поволжья. В том числе — до Астрахани, Волгограда, Саратова. Также в радиус действия входят и северокавказские республики, включая Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию.

Если допустить, что США поставят украинской армии ракеты с дальностью полета в 1000 км и выше, то теоретически с восточных рубежей линии соприкосновения в Донбассе они могут долететь до Чечни и Дагестана. В зону действия войдут Самара, Тольятти, Саранск, Пенза.

В случае размещения ракет с дальностью 800-1000 км в северных регионах Украины (например, в Сумской области), в зоне поражения теоретически могут оказаться Москва, Рязань, Нижний Новгород, Иваново, Владимир, Тверь, Вологда, Великий Новгород и Тверь.