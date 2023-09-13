ВВС Украины оценили ракетный удар по Севастополю на отлично и пообещали продолжить

Командующий ВВС Украины Николай Олещук намекнул на причастность страны к ракетному удару по Севастополю. Он поблагодарил пилотов за «отличную боевую работу» и пообещал продолжить. Минобороны России сообщило, что поврежденные в результате атаки корабли восстановят. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, чем ударили по городу.

Причастность ВСУ к атаке

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук заявил о причастности Украины к ночному удару по Севастопольскому морскому заводу им. Орджоникидзе. В посте из его Telegram-канала Олещук выражает благодарность украинским пилотам «за отличную боевую работу» и отмечает, что россиян «штормит» и они «приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе».

«Продолжение следует...», — говорится в посте.

Сообщение с аналогичным посылом появилось в Telegram управления стратегических коммуникаций ВСУ:

«Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте Севастополя».

Последствия атаки

В Минобороны России сообщили, что два военных корабля, поврежденных из-за ночного ракетного удара, полностью восстановят. При этом не уточняется, на балансе каких флотов числятся пострадавшие корабли.

«Два корабля военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября текущего года, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — сообщили в МО.

Утром 13 сентября ведомство проинформировало о том, что ВСУ ночью ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Отмечалось, что система ПВО сбила семь из десяти ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» поразил все морские дроны. По данным Telegram-канала Baza, были повреждены большой десантный корабль и дизель-электрическая подводная лодка.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал об атаке ночью 13 сентября. По его словам, пострадали 24 человека, последствия удара вызвали пожар на предприятии.

Позже чиновник заявил, что пожар потушили и поблагодарил сотрудников МЧС и медиков за оказание помощи. Он добавил, что дополнительная информация о пострадавших и их состоянии опубликована не будет по «понятным причинам».

Его заместитель Евгений Горлов уточнил, что в результате атаки выбито около 60 окон и повреждено 300 кв. метров кровли в восьми жилых домах Севастополя.

Оценки экспертов

По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, оценить качество работы ПВО в нынешних условиях не представляется возможным.

«Для подробного и объективного анализа действий группировки сил и средств ПВО, развернутой на прикрытии Севастополя, надо иметь, как минимум, карту радиолокационной проводки (или кальку, снятую с планшетов дальней воздушной обстановки) всех воздушных объектов в эту ночь, карточки стрельбы всех зенитных ракетных дивизионов (батарей), запись всей речевой информации, которой обменивались должностные лица подразделений, частей и соединений ПВО в эту ночь. <...>

Таких данных в условиях проведения СВО в открытом доступе, разумеется, по определению быть не может. Поэтому какой-либо анализ действий сил и средств ПВО может быть отнесен разве что к гипотезам разной степени достоверности», — подчеркнул эксперт.

По его словам, нет ясности, какие именно средства поражения использовала Украина, и достоверная информация будет получена после изучения обломков пораженных целей. Как полагает Ходаренок, вероятнее всего, ВСУ использовали англо-французские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Эксперт не исключает и использования беспилотных летательных аппаратов, так как прикрытие города от атак осложняет «практически горный рельеф». Тем не менее, считает Ходаренок, «можно не сомневаться, что все необходимые уроки из ночи 12 сентября военным руководством будут извлечены, и эффективность противовоздушной обороны Севастополя в ближайшее время только возрастет».

В разговоре с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков заявил, что удар, вероятно, наносился с использованием Storm Shadow. Того же мнения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, для атаки такого характера и масштаба требуется минимум пять самолетов типа Су-24, «которых у Киева практически не осталось».