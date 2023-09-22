ВСУ ударили ракетой по штабу Черноморского флота. Что известно об атаке

Обстановка в Севастополе после удара по штабу ЧФ, 22 сентября 2023 года

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, один военнослужащий пропал без вести. В здании начался пожар, окружающая его оцеплена полицией, а дороги в городе перекрыты. Глава Крыма Аксенов заявил, что над полуостровом сбили сколько крылатых ракет. Во время атаки в небо над Черным морем поднялся американский разведывательный самолет. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, подтвердили в Минобороны России. При отражении атаки средства противовоздушной обороны сбили пять ракет, историческое здание штаба получило повреждения. По данным ведомства, один военнослужащий в результате атаки пропал без вести.

О ракетном ударе по штабу Черноморского флота 22 сентября первым заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, осколок упал около драматического театра имени Анатолия Луначарского.

Через несколько минут после первого сообщения об ударе Развожаев написал, что возможна повторная атака, и призвал жителей города не выходить из зданий, а при звуках сирены следовать в укрытие.

По словам губернатора, в результате удара возникло возгорание, на месте работают сотрудники МЧС России.

В 14:12 мск Развожаев объявил об отбое ракетной и авиационной опасности. При этом он призвал жителей Севастополя не выезжать в центр города и сообщил о перекрытии дорог и проведении «ряда специальных мероприятий».

«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано», – написал он.

Глава республики Крым Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что над регионом силами противовоздушной обороны сбиты крылатые ракеты. Дополнительных подробностей он не привел.

По данным Mash, удар мог быть нанесен крылатой ракетой Storm Shadow. Канал также сообщил, что во время атаки в небо над Черным морем был поднят разведывательный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США, который мог координировать действия ВСУ.

По данным ТАСС, после удара к месту происшествия направилось большое количество машин скорой помощи, обломки оказались разбросаны на сотни метров. Полиция оцепила территорию у здания штаба флота в радиусе двух кварталов.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Бахчисарае, расположенном примерно в 40 км от Севастополя, силами ПВО сбили ракету, из-за падения обломков за городом загорелась трава.

Незадолго до сообщения об атаке крымский оперативный штаб объявлял о временной приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту, оно было вновь открыто в 13:58 мск.

В ночь на 22 сентября Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над акваторией Черного моря у юго-восточного побережья Крыма и в Краснодарском крае.

Позднее российское оборонное ведомство заявило, что около 10:30 мск у западного побережья Крыма были уничтожены управляемая ракета ВСУ и два беспилотных летательных аппарата.