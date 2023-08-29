«Все силы на защиту полуострова»: как оборонять Крым после угроз Киева уничтожать «все российское»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад разрешил Киеву наносить удары по Крыму. ВСУ намерены уничтожать «все российское». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какое оружие Украины может стать угрозой для полуострова и что можно сделать для усиления его обороны.

Подоляк заявил, что если раньше западные страны отговаривали Украину наносить удары по территории Крыма, то теперь Киев получил официальное разрешение от своих спонсоров. По его словам, в этом вопросе сложился «консенсус абсолютный».

По большому счету, удары по военным и инфраструктурным объектам Крыма наносились Вооруженными силами Украины и спецслужбами страны и ранее, вплоть до высадки незначительных по численности десантов. Но до этого украинская сторона разве что театрально разводила руками и утверждала, что к большинству ударов и диверсионных актов не имеет никакого отношения.

Теперь, надо полагать, любые словесные уловки и эскапады в подобных случаях официальным Киевом окончательно снимаются и все удары (а равно как и диверсии) окончательно войдут в легальное русло (разумеется, сугубо с точки зрения их государственной принадлежности).

Удары по военным и инфраструктурным объектам на территории Крыма Вооруженными силами Украины могут наноситься

• крылатыми ракетами воздушного базирования (SCALP, Storm Shadow, в перспективе Taurus и JASSM),

• оперативно-тактическими ракетными комплексами (типа «Гром» и их модификациями, в перспективе ATACMS),

• ударными беспилотными летательными аппаратами, безэкипажными катерами, реактивными системами залпового огня (HIMARS, с возможным приближением к полуострову линии фронта).

По кораблям Черноморского флота в перспективе возможно нанесение ударов противокорабельными ракетами воздушного базирования (с получением Воздушными силами Украины многофункциональных истребителей F-16). Кроме того, нельзя исключать рейды сил специального назначения ВСУ на территории полуострова.

Разумеется, все меры, предпринимаемые в настоящее время командованием Вооруженных сил России по обороне Крыма, носят сугубо закрытый характер и о большинстве принятых решений в этой сфере можно судить разве что предположительно.

Сегодня необходимо оборонять от ударов воздушного противника важные административно-промышленные центры полуострова, промышленные районы и объекты энергетики, склады с вооружением и боеприпасами, позиционные районы ракетных войск и артиллерии, железнодорожные узлы и многие другие объекты.

Одна из главных задач — прикрыть все мостовые переходы (в первую очередь Крымский и Чонгарский мосты) и коммуникации полуострова, самым существенным образом влияющие на подвоз материальных средств и подкреплений на линию боевого соприкосновения. Самым тщательным образом силами и средствами ПВО должны быть прикрыты все аэродромы Крыма.

Цель при этом остается неизменная — надежное прикрытие группировок войск и инфраструктурных объектов от ударов с воздуха в интересах сохранения их боеспособности и выполнения ими поставленных задач.

Чтобы успешно решить поставленные задачи по обороне Крыма, необходимо в первую очередь существенно усилить боевой и численный состав сил и средств противовоздушной обороны, дислоцированных на полуострове.

То есть требуется придать существенно большие боевые возможности системам радиолокационной разведки воздушного противника, зенитного ракетного и зенитно-артиллерийского прикрытия, истребительно-авиационного прикрытия, системе управления войсками, развернутыми на полуострове.

В этом плане возникает вполне естественный вопрос — а где взять необходимые для этого силы и средства? Ведь в сугубо мирное время на территории полуострова дислоцировалось всего два зенитных ракетных полка — один в Севастополе, другой в Феодосии.

Последующие рассуждения по этому вопросу относятся исключительно к рубрике «если бы директором был я». На мой взгляд, в сложившихся условиях необходимо в полном объеме передислоцировать на прикрытие Крыма (и прилегающих к полуострову территорий) все имеющие силы и средства противовоздушной обороны, дислоцированные к востоку от Уральского хребта.

Потенциальная опасность возникновения войн в этом регионе в ближайшее время если и не равна нулю, то приближается к этому показателю. Поэтому целесообразно в данный конкретный момент времени оставить в Сибири и на Дальнем Востоке самый минимум из возможного наряда сил противовоздушной обороны, вплоть до того, что забрать ЗРПК «Панцирь-С» с базы «Темп» на Новосибирских островах и подразделения радиотехнических войск с острова Врангеля.

Причем это касается как сил и средств, имеющихся в распоряжении Воздушно-космических сил, так и Войсковой ПВО. Все, что находится в этих регионах в частях сокращенного состава и кадра, развернуть до штатов военного времени и отправить на полуостров.

Следует иметь в виду, что успешные удары ВСУ по территории полуострова будут иметь не только военное, но и большое морально-психологическое значение, причем для населения практически всей страны. Поэтому тут лозунг может быть только один — «Крым в опасности, все силы на защиту полуострова».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).