«На днях увидите». На Украине пригрозили новыми ударами по Крыму

Глава военной разведки Украины Буданов анонсировал новые удары по Крыму. Ранее он трижды заявлял о «скором» заходе ВСУ на территорию полуострова. В России после этих заявлений выступили за «расширение рамок» спецоперации. Подробнее об обстановке на полуострове — в материале «Газеты.Ru».

Начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии телеканалу ITV заявил о необходимости «уничтожать» все российское в Крыму.

«Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», – сказал он.

В июле Буданов в беседе с телеканалом ТСН утверждал, что Вооруженные силы Украины «скоро» войдут в Крым, не указав точных дат. До этого с аналогичным заявлением он выступал в октябре 2022 года и апреле 2023 года, прогнозируя, что украинские войска зайдут на полуостров «до конца весны», не указав, какого года.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала слова главы ГУР о новых ударах «неосмотрительными» и подчеркнула, что подобные заявления «вынуждают Россию расширить рамки специальной военной операции».

«Публичные высказывания руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о желании Украины уничтожить на полуострове все российское, а также постоянные угрозы в адрес крымчан о новых ударах по Крыму не могут оставаться без ответа России», – подчеркнула она.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей территорией.

Что сейчас происходит в Крыму

В 21.44 мск 22 августа оперативный штаб Крыма сообщил о временной приостановке движения по Керченскому мосту без указания причины. После этого Telegram-каналы Baza и Shot заявили о якобы «звуках взрывов» на полуострове.

Советник главы Крыма Олег Крючков после этих публикаций написал в своем канале: «Вбросы. Фейки», – не уточнив, к чему конкретно относится его сообщение.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об учебных стрельбах флота в Казачьей бухте, подчеркнув, что в городе все спокойно.

В настоящее время об инцидентах на полуострове не сообщается, в 23.06 мск республиканский оперштаб объявил о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Атаки на полуостров

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом грузового поезда и обрушению двух автомобильных пролетов.

Вторая атака на мост была совершена 17 июля текущего года. По заявлению Национального антитеррористического комитета России, взрыв устроили с помощью двух украинских беспилотных надводных аппаратов. В результате произошедшего один пролет автомобильной части моста оказался разрушен, еще на одном пролете сместилась ось. На железнодорожной части моста зафиксировали несущественные повреждения.

В июле текущего года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк публично признал ответственность за первую атаку, назвав ее «одной из реализаций» Киева. После этого, 3 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность СБУ и ко второму удару по мосту.

Полуостров также неоднократно подвергался попыткам атаки с помощью беспилотников. 12 августа Минобороны сообщило о 12 сбитых в районе Крыма БПЛА, 16 августа – еще о 26 уничтоженных дронах. В ночь на 22 августа МО РФ заявило, что средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены два украинских беспилотника, они потерпели крушение в 40 км от крымских берегов.