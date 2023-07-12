«Натовское зверье продолжает лезть». Подбитую западную технику привезут к посольствам в Москве

Депутат Госдумы Владимир Исаков предложил провести в Москве выставку военной техники, поставленной союзниками Украины из НАТО. Член фракции КПРФ напомнил, что подобная экспозиция проходила в российской столице в годы Великой Отечественной войны. Такие выставки уже проводил и Киев.

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков предложил выставлять разбитую на Украине технику НАТО в Москве. Об этом сообщает официальный сайт российского парламента.

Свое предложение Исаков приурочил к 80-й годовщине Прохоровского сражения, которая приходится на 12 июля.

«В первые же дни этого сражения подбитые и захваченные хваленные немецкие тигры были выставлены в Москве, — отметил народный избранник на пленарном заседании Госдумы. — Наши ребята сейчас героически сражаются. Отбивают наступление врага. Натовское зверье продолжает лезть. И [танки] Leopard и [БМП] Bredley. Я считаю, что будет правильно, если мы обратимся к Министерству обороны сделать такую выставку подбитой натовской техники».

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал идею коллеги.

«Уважаемы коллеги, давайте мы поддержим Владимира Палыча, — обратился спикер к депутатскому корпусу. — Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину».

Эти слова парламентарии встретили аплодисментами.

Вячеслав Володин поручил проработать вопрос председателю Комитета по обороне Госдумы Андрею Картаполову.

«Демонстрация силы и мощи Красной Армии»

Выставка, о которой говорил Владимир Исаков, проходила в московском Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Открылась она даже раньше начала сражения под Прохоровкой — 22 июня 1943 года. Несложно догадаться, что открытие было приурочено ко второй годовщине начала Великой Отечественной войны.

В своей публикации «Коммерсантъ» приводит ориентировочный перечень экспонатов экспозиции: в отделе авиации — 34 самолета 12 типов; в отделе артиллерии — 128 артиллерийских систем и 40 минометов; в танковом отделе — 58 бронемашин и танков. Были представлены еще и другие отделы: транспорта, связи, стрелкового вооружения, боеприпасов, интендантского имущества.

Общая площадь выставки составила 10,5 гектаров.

«Задача Музея-выставки, — говорилось в постановлении об открытии, — показать трофейное вооружение и технику, захваченные Красной Армией, как демонстрацию силы и мощи Красной Армии. Широкий показ трофейной техники и вооружения врага должен наряду с чувством уверенности в непобедимости советского оружия довести до сознания посетителя Музея-выставки, что Красной Армии предстоит суровая борьба против коварного, жестокого и пока еще сильного врага. Эта борьба потребует времени, жертв, напряжения наших сил и мобилизации всех наших возможностей».

Сайт московской мэрии со ссылкой на Главное архивное управление столицы приводит другие любопытные подробности организации выставки трофейного вооружения. К примеру, специально под выставку был даже заново перестроен Центральный вход в парк Горького и установлена новая ограда.

«Для ориентации устанавливались два 20-метровых обелиска по оси набережной Москвы-реки и по оси «Цветочной аллеи», — рассказывает сайт столичного мэра. — В парке были заново созданы водопроводная и канализационная сеть, установлено уличное освещение с соблюдением всех мер светомаскировки. Для посетителей выставки были сделаны 50 питьевых фонтанчиков, многочисленные киоски для продажи прохладительных напитков и легких закусок, а также десять новых общественных уборных.

По данным «Википедии», выставка проработала до 1 октября 1948 года. Ее посетили более 7,5 миллионов человек.

Украина уже это делала

Подобные выставки уже проводила и украинская сторона.

Первая была открыта 21 мая 2022 года на Михайловской площади в Киеве. Среди экспонатов оказались самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», танк Т-72Б3, боевая машина БМД-2, башня от БМД-4, машина радиоэлектронной борьбы и остатки внедорожника «Тигр». Основная часть этой техники использовалась при наступлении на Киев.

20 августа 2022 года более масштабная подобная выставка открылась на Крещатике. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, экспозиция состояла из около 80 единиц техники, уничтоженной и захваченной в различных регионах Украины, включая танки Т90, Т80 и Т72, самоходные артиллерийские установки, реактивную артиллерию, бронемашины, ракетный комплекс «Панцирь-С1», ТОС-1А «Солнцепек», самоходную гаубицу «Хоста».

Более того, подобная акция проходила в Берлине. В немецкой столице 24 февраля 2023 года, в годовщину начала боевых действий на Украине, напротив здания российского посольства на Унтер-ден-Линден был установлен танк Т-72Б. Как утверждали организаторы акции, боевая машина была подбита на окраине украинского села Дмитровка, недалеко от Бучи.