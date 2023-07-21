«Много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Нижний предел призыва не стали повышать до 21 года

Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, по которой призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет. По словам главы комитета, нижний предел не стали повышать до 21 года, поскольку «много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Новый порядок начнет работать с весеннего призыва 2024 года. В свою очередь Минцифры сообщило, что сотрудники аккредитованных IT-компаний с 24 июля по 8 августа смогут подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва через портал Госуслуг.

Нижний предел призывного возраста по срочной службе не будут повышать до 21 года, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так, возраст призыва теперь будет составлять с 18 до 30 лет. Поправка ко второму чтению законопроекта поддержана комитетом.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет»,

— сказал он.

Также глава комитета пояснил, что новые нормы заработают с 2024 года и не коснутся осеннего призыва 2023-го: «Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут попадать».

Кроме того, парламентарий отметил, что нет смысла продлевать срок службы в армии до двух лет.

Изначально проект предполагал повышение нижней границы призывного возраста до 21 года, и в первой его версии предлагалось разрешать мужчинам, не достигшим 21 года, проходить срочную службу в Вооруженных силах, если у них есть такое желание. Авторы поправок, в числе которых и сам Картаполов, поясняли, что повышение нижней границы необходимо «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».

Также он говорил, что власти намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей», призывая более самостоятельных людей, уже получивших профессию. Кроме того, по его же словам, эта мера позволила бы сократить расходы бюджета, поскольку призывников не придется обучать новым специальностям.

«Я не устаю подчеркивать: эта наша инициатива направлена не на количественное, а на качественное развитие армии. Когда поправки окончательно вступят в силу, в ряды военнослужащих будут приходить более развитые, более зрелые в психологическом и физическом плане люди, обладающие определенным жизненным опытом, навыками и компетенциями», — говорил Картаполов 13 марта.

Новые возрастные нормы призыва предлагал установить глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2022 года. Он посчитал, что такие меры позволят укрепить безопасность страны из-за стремления НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ. Президент Владимир Путин поддержал идею.

Отсрочки для IT-компаний

Тем временем в Минцифры сообщили, что прием заявок на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва для IT-специалистов стартует 24 июля и продлится по 8 августа.

«Сотрудники ИТ-компаний с 24 июля по 8 августа смогут через «Госуслуги» подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва», — сообщило министерство.

Отмечается, что работодатель военнообязанного увидит заявки в своем личном кабинете на портале. В случае, если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно. Компаниям необходимо проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 11 августа через «Госуслуги». Отмечается, что от одной организации может быть несколько списков. В свою очередь Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. Призывная комиссия примет решения об отсрочках с 1 октября по 31 декабря – в даты осеннего призыва.

В ведомстве напомнили, что для отсрочки ИТ-специалист должен быть от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору, иметь нормальную продолжительность рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из перечня, работать в ИТ-компании не менее 11 месяцев до начала призыва.