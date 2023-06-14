Убрать из армии «вчерашних школьников». Депутаты поддержали повышение призывного возраста

Проект о поэтапном повышении возраста призыва на срочную службу прошел первое чтение в Госдуме. Предполагается, что нижний порог поднимут с 18 лет до 21 года, верхний – с 27 до 30 лет. Таким образом можно избежать попадания в армию «вчерашних школьников», прокомментировал инициативу один из ее авторов — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Повысить возрастной порог предложил еще в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу. В Кремле концептуально инициативу поддержали в январе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Самостоятельные люди

Госдума в первом чтении одобрила проект закона о поэтапном повышении возраста призыва на срочную военную службу в России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Нижний порог призыва на срочную службу в случае окончательного принятия документа повысят с 18 лет до 21 года.

Как указали в пояснительной записке к документу, повысить возраст необходимо, чтобы мужчины гарантированно смогли получить среднее общее образование либо среднее профессиональное/высшее образование.

Один из авторов документа — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов — подчеркнул, что таким образом власти хотят видеть в армии не «вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей», а более самостоятельных людей, обладающих профессиональными навыками.

При этом возрастной период призыва на службу в армию хотят не сократить, а сдвинуть. В соответствии с проектом, верхний предел призывного возраста поднимут с 27 до 30 лет.

Тонкости перехода

Если нововведение одобрят, переходный период составит три года — с 2024 по 2026 год. То есть в следующем году на службу призовут юношей в возрасте от 19 лет, в 2025 году — от 20 лет, в 2026 году — от 21 года. При этом на протяжении всего периода перехода предельный возраст призыва составит 30 лет. При желании молодые люди все равно смогут попасть на срочную службу с 18 лет.

Как отметил Картаполов, также документ позволяет мужчинам от 27 до 30 лет, находящимся в запасе или не прошедшим службу без законных оснований, отслужить при желании. Он назвал эту меру — возможностью реабилитироваться.

«Как нам видится, это хорошая возможность обменять тухлую «справку уклониста» на честный военный билет и снять ограничения для поступления на государственную гражданскую службу или муниципальную службу», — сказал он.

Выпускники же, по словам главы комитета Госдумы, смогут спокойно готовиться к экзаменам без отвлечения на медосвидетельствование или получение отсрочки для учебы. Он подчеркнул, что граждане по-прежнему имеют право на отсрочку от службы, если учатся в вузе или колледже. Законопроект не отнимает эту возможность.

Концептуально поддержал

Инициативу внесли на рассмотрение Госдумы с марте 2023 года. В мае документ поддержало правительство, в июне — профильный комитет нижней палаты палата. Когда именно документ рассмотрят во втором чтении — пока неизвестно.

Публично идею о повышении призывного возраста впервые высказал министр обороны России Сергей Шойгу во второй половине декабря 2022 года. Он обосновал предложение необходимостью укреплять безопасность России в связи со стремлением НАТО по наращиванию «военного потенциала» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии.

Еще в начале января 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин концептуально поддерживает идею о повышении возраста призыва на срочную службу.

Весенняя призывная кампания 2023 года продлится до 15 июля, осенняя должна пройти с 1 октября по 31 декабря. В случае принятия законопроекта, новые правила начнут действовать с 2024 года.