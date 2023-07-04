Финляндия модернизирует железную дорогу для переброски войск к границе России

Финляндия начала модернизацию железной дороги, ведущей в Швецию. Предполагается, что обновление железнодорожного полотна ускорит переброску техники НАТО в страну в случае конфликта с Россией. Вложить в проект планируют €37 млн, завершить — в следующем году. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу в апреле, заявку Швеции на вступление в блок пока не ратифицировали из-за позиции Турции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Переезды, мосты, станции

Финляндия приступила к работам по обновлению железной дороги, связывающей страну со Швецией для упрощения переброски техники НАТО к границам России в случае конфликта с Москвой, написало агентство Reuters.

Речь о работах на железной дороге между пограничным шведским городом Хапаранда и финской станцией Лаурило. В частности линию собираются электрифицировать, повысить безопасность железнодорожных переездов, расширить мосты, отремонтировать существующие железнодорожные станции и построить новые.

В проект собираются вложить €37 млн, из которых €30 млн вложит Финляндия, еще €7 млн — Швеция. Как написало агентство, в Хельсинки не видели экономического смыслы в модернизации единственной железной дороги, которая связывает страну со Швецией, до 24 февраля 2022 года. Все изменилось из-за начала конфликта на Украине.

Защита границы

Работы по усовершенствованию на железнодорожном полотне планируют закончить в 2024 году. Благодаря модернизации союзники Финляндии по НАТО смогут быстрее перебросить подкрепления, оборудование и технику в финский город Кемиярви. Оттуда до границы с Россией примерно 90 км или час езды. Еще в семи часах пути находится «российский ядерный бастион и военные базы под Мурманском на Кольском полуострове».

Как написало агентство со ссылкой на данные финского института FIIA, в целом на границе с Финляндией Москва сосредоточила значительные военные силы.

По словам генерал-майора США в отставке Гордона Б. Дэвиса-младшего, в случае потенциального конфликта основной задачей Хельсинки станет обеспечение контроля над Баренцевым морем, а также защита кораблей, доставляющих подкрепление из стран НАТО. «Задача — в сдерживании такого рода возможностей (атаки со стороны России) на севере», — сказал он.

Дэвис-младший отметил, что кроме модернизации транспортных путей сообщения, Финляндия массово закупает военную технику, в том числе истребители западного производства.

Присоединение к НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года. В качестве мотива страны указали события на Украине после февраля 2022 года. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также заявил, что подать заявку на членство побудила «ядерная риторика России».

Финляндия присоединилась к военному блоку 4 апреля 2023 года, став 31-м участником. Тогда генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не станет разворачивать никаких войск на финской территории без разрешения с ее стороны. Также страна на фоне присоединения к альянсу нарастила оборонный бюджет, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), на 36%, до $4,8 млрд или 1,7% ВВП относительно года ранее. Финансирование оборонного сектора уже стало максимальным с 1962 года. В планах Хельсинки достичь в 2023 году показателя в 2% ВВП.

Заявку Швеции о вступлении в НАТО не ратифицировала Турция (для присоединению к блоку необходимо согласие всех участников альянса). Также этого пока не сделала Венгрия. В парламенте страны отказались обсуждать принятие Швеции в НАТО на следующей неделе. Турция в частности недовольна поддержкой Швецией курдских организаций и проходящими в стране акциями с сожжением Корана.