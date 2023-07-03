«Дороги, стрелки, спецтехника». В Ростове-на-Дону оценили стоимость последствий мятежа

Ремонт дорожного полотна, тротуаров и стрелок трамвайных путей, которые повредили в результате мятежа ЧВК «Вагнер», обошелся в 28,8 млн руб., сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко. Еще 28,8 млн руб. планируют потратить на восстановление спецтехники. Губернатор Воронежской области Гусев сообщал о ранении четырех человек, повреждении «пары десятков домов» и нескольких автомобилей. В Липецкой области о существенных повреждениях, в ходе движения ЧВК «Вагнер» к Москве, не сообщали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

92,5 млн рублей

Ущерб от действий частной военной компании «Вагнер» во время мятежа в Ростове-на-Дону составил 92,5 млн руб. Такую оценку привел глава администрации города Алексей Логвиненко в разговоре с RTVI.

По его словам, военная техника нанесла повреждения на площади в 12 тыс. кв. м дороги и 210 кв. м тротуара. Больше всего пострадал Буденновский проспект — это один из центральных проспектов города. Поврежденными оказались и стрелки трамвайных путей. По ним двигалась гусеничная техника. Восстановительные работы автодорожного полотна и стрелочных переводов трамвайных путей к настоящему времени полностью завершили. Работы обошлись в 28,8 млн руб.

Также в мэрии Ростова-на-Дону рассказали, что повреждения получила специализированная коммунальная техника в городе. Ремонт необходим пяти таким машинам. Стоимость восстановления оценили в 63,7 млн руб. Эта сумма не окончательна и может увеличиться по итогам восстановления.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 25 июня сообщил, что колонна с техникой и бойцами ЧВК «Вагнер» в полном составе покинула территорию штаба Южного военного округа к 23:00 24 июня.

Поход на Москву

Силы ЧВК «Вагнер» захватили в штаб Южного военного округа, который располагается на территории Ростова-на-Дону, в ночь на 24 июня. К утру в центре города расположилась военная техника и вооруженные люди в военной одежде. Захват произошел после того, как глава частной военной компании Евгений Пригожин обвинил Вооруженные силы России в ракетном ударе по тыловым лагерям его бойцов. В Минобороны опровергли информацию о нанесении ударов, назвав слова главы ЧВК провокацией. В это же время Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву.

В отношении Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным по итогам которых, последний согласился остановить движение и развернуть колонны ЧВК в обратном направлении, которая на тот момент, по словам самого Пригожина, не дошла до Москвы около 200 км.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело в его отношении прекратят. Гарантией стало слово российского лидера. По данным ЦОС ФСБ, уголовное производство закрыли 27 июня. Основанием стало прекращение действий, направленных на совершение преступления со стороны ЧВК «Вагнер». 27 июня белорусский президент сообщил о прибытии Пригожина в республику.

Другой ущерб

Маршрут ЧВК из тыловых лагерей до Москвы проходил через Ростов-на-Дону, Воронежскую и Липецкую области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее 3 июня дал свою оценку ущербу. По его словам, в ходе мятежа Пригожина ранения получили четыре человека, из которых один — ребенок. Им возместят понесенный ущерб, выплатив по 100 тыс. руб. Среди городской инфраструктуры повреждения получили «чуть более пары десятков» жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобилей.

Известно, что в Липецкой области в ожидании прибытия колонны ЧВК 24 июня намерено местами повредили дорожное полотно на некоторых участках для остановки проезда бронетехники. На следующий день в областной администрации сообщили, что масштабных разрушений дорог и мостов в регионе нет. Асфальт пообещали вскоре полностью восстановить.

Утром в понедельник 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу впервые высказался о попытке мятежа Пригожина. По словам министра, планы дестабилизации ситуации в России провалились, в том числе благодаря верности присяге и воинскому долгу со стороны состава Вооруженных сил страны.