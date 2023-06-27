«Саша, он не берет трубку», «Женя, Шойгу тебе не отдадут» и другие цитаты Лукашенко о мятеже

Лукашенко рассказал подробности своих переговоров 24 июня — с Путиным и Пригожиным. По его словам, он начал пытаться выйти на связь с главой ЧВК «Вагнер» после звонка российского коллеги. Первые полчаса они разговаривали на матерном языке, поделился Лукашенко. О чем белорусский политик говорил с организатором вооруженного мятежа, пока колонны военной техники шли на Москву, — в материале «Газеты.Ru».

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал подробности своих переговоров с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. 24 июня бойцы Пригожина вместе с ним попытались совершить вооруженный мятеж.

По словам Лукашенко, он решил рассказать подробности переговоров из-за того, что «появились ура-патриоты, которые начали выть и кричать, осуждать [президента России Владимира] Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать».

«А после драки руками мы умеем махать, ох как умеем, и советовать: «Мочить, мочить и мочить». Слушайте, ну есть кого мочить, особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно», – сказал белорусский президент.

Он добавил, что в пятницу, 23 июня, в стране отмечался день выпускников, он был погружен в эту тему и за ситуацией на юге России особо не следил: «война идет, мало ли что там происходит».

Но уже к утру он обратил внимание на «тревожную информацию о ситуации в России». Затем с Лукашенко связался Путин: «Когда в 10 он выступил, в 10.10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России».

Лукашенко понял, что «принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) – мочить» и предложил российскому коллеге не торопиться и провести переговоры с Пригожиным и его командирами.

«Путин мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», – рассказал Лукашенко. По его словам, он тогда попросил телефон Пригожина, чтобы с ним связаться.

Лукашенко также процитировал Путина: «Скорее всего, у ФСБ есть телефон».

По словам президента Белоруссии, Пригожин «мгновенно снял трубку». «Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», – заявил политик.

Пригожин рассказал Лукашенко о своих требованиях: «отдать» министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также провести встречу с Путиным.

«Я говорю: «Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Он с тобой не то что встречаться – по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки», – рассказал Лукашенко.

«Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!», — вспомнил Лукашенко слова из разговора.

«Я говорю: «На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте». Подумай, говорю, об этом», – пересказал разговор он.

Лукашенко обратил внимание, что власти могли бы «замочить» Пригожина, но последствия были бы непоправимые.

«Я и Путину сказал: «Замочить можем». Это не проблема. Не с первого раза, так со второго. Я говорю: «Не делайте этого». Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, они пойдут на все», – добавил политик.

Президент Белоруссии предрек в этом случае «тысячи» смертей невинных граждан. В то же время Лукашенко призвал не делать ни из кого героя, потому что «прошлепали эту ситуацию» и надеялись, что «само рассосется», но этого не произошло.

Переговоры с Пригожиным шли шесть или семь раундов, рассказал президент Белоруссии. В конце концов Пригожин отказался от своих требований и поинтересовался у Лукашенко, что делать дальше, опасаясь, что его бойцов могут убить: «Останавливаемся – они начнут нас мочить».

«Я говорю: «Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя». В контакте были с руководством России, ФСБ занималось в основном этим вопросом. Я просто настоятельно просил этого не делать», – сказал Лукашенко. Пригожин в свою очередь обещал обойтись без кровопролития.

Он гарантировал Пригожину свободный выход вагнеровцев обратно на позиции, а самому основателю ЧВК предложил вывести и в Белоруссии в полной безопасности. По словам белорусского политика, Пригожин 27 июня уже прибыл в Белоруссию.

«Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что глава Минобороны республики уже отметил, что «такое подразделение в армии не помешало бы». Лукашенко считает, что вагнеровцы могли бы многому научить белорусских военных.

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста», — сказал президент.

По его информации, бойцы ЧВК пока еще находятся «в Луганске в своих лагерях». Лукашенко предложил Пригожину разместить его бойцов в одной из заброшенных воинских частей и обещал оказать им помощь, пока они «определятся, чем им заниматься».

Что касается белорусов, они могут вступать в ЧВК, но должны осознавать смертельную опасность, подчеркнул Лукашенко. Вместе с тем он заявил, что пунктов приема в «Вагнер» в Минске открывать не будут.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются в сторону Москвы c «маршем справедливости». Утром следующего дня силы ЧВК заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и выдвинулись к столице на бронетехнике. Российский президент назвал действия Пригожина «ударом в спину» и предупредил о последствиях. ФСБ завела уголовное дело по факту вооруженного мятежа, позже оно было отменено.

Спустя сутки стало известно, что Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» и убедил его отказаться от своих намерений. По итогам диалога Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Официальной информации о погибших в ходе мятежа не публиковалось, но президент Путин в ходе встречи с силовиками почтил минутой молчания погибших летчиков. Как писали военкоры и Telegram-каналы, несколько единиц техники МО РФ были сбиты мятежниками, экипажи погибли.