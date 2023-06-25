«Затаенная и продолжительная обида». Кадыров предположил, почему Пригожин устроил мятеж

Рамзан Кадыров назвал «надменность» и амбиции причиной мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Глава Чечни считает, что действия Пригожина вызвала «затаенная обида» на власти из-за неудачных сделок в Петербурге. Днем ранее Кадыров называл происходящее «ножом в спину» и «гнусным предательством», и заявлял, что чеченские бойцы выехали в «зоны напряженности».

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о возможных причинах вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. По мнению Кадырова, причиной стали личные амбиции основателя ЧВК.

«Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также заявил, что убеждал Пригожина «оставить бизнес-амбиции» и не смешивать их с государственными делами.

«Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла», — заявил Кадыров.

По мнению чеченского главы, «затаенную и продолжительную обиду» основателя ЧВК вызвала «цепочка неудачных сделок в предпринимательстве». Он также утверждает, что обида «достигла пика», когда петербургские власти отказались предоставить его дочери «желаемый земельный участок».

«Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей», — отметил Кадыров, призвав «вагнеровцев» подумать о будущем страны и своих семьях, «быть трезвыми в своих решениях».

«Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случиться», — сказал глава республики.

24 июня Кадыров, комментируя действия Пригожина, заявил о риске «возникновения дестабилизирующей обстановки». Он рассказал, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне выехали «в зоны напряженности» и готовы принять «жесткие меры».

«Происходящее — это не ультиматум министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера», — писал глава Чечни в Telegram-канале. Он назвал действия главы ЧВК «ножом в спину» и «гнусным предательством».

Конфликты Пригожина с властями

Основатель ЧВК «Вагнер» называл свои действия «маршем справедливости». Днем ранее он обвинил министерство обороны в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», в результате чего «погибло огромное количество бойцов». Минобороны обвинения отвергло. Пригожин неоднократно выступал с обвинениями в адрес российского военного ведомства по поводу дефицита снарядов у бойцов ЧВК в зоне военной операции, а также утверждал, что подполковник Вооруженных сил Роман Винивитин приказал подчиненным минировать тылы ЧВК в Бахмуте (Артемовске). Сам Винивитин назвал заявление Пригожина «бредом».

С властями Санкт-Петербурга у основателя ЧВК также были конфликты. В частности, летом 2022 года бизнесмен обвинял их в создании помех для бизнеса после того, как структуры, связанные с Пригожиным, не получили контракт на обустройство территории «Горская». Проект доверили другой компании, несмотря на инвестиционное соглашение.

«Моя компания подписала с [губернатором Санкт-Петербурга Александром] Бегловым на экономическом форуме 2021 года инвестиционное соглашение, о которое в результате тот вытер ноги», — заявлял бизнесмен.

В администрации Петербурга, комментируя слова Пригожина, рассказали, что рассмотрели предложения связанной с бизнесменом компании, отправили ей свои замечания, но не получили ответа и решили сменить партнера по развитию территории.

Основатель ЧВК неоднократно критиковал и петербургского губернатора Беглова. В апреле 2023 года он даже направил обращение в Госдуму с просьбой разработать законопроект, который позволит отправлять губернаторов в отставку, если это поддерживают 10% избирателей региона. В своем обращении Пригожин в очередной раз критически высказался о главе Санкт-Петербурга.

Что известно о мятеже

24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Пригожин заявил, что хочет «получить начальника Генштаба и [министра обороны Сергея] Шойгу», и если их не будет, военные заблокируют Ростов и выдвинутся к Москве. Российские власти обвинили Пригожина в вооруженном мятеже. Против него возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ.

Урегулировать ситуацию удалось ближе к ночи. Пригожин объявил, что «вагнеровцы» разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Этому предшествовали переговоры основателя ЧВК с Александром Лукашенко, на которых, по информации пресс-службы белорусского президента, стороны нашли «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации».

Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Пригожина и не преследовать участников мятежа. Сам Пригожин сможет выехать в Белоруссию, под гарантии президента Владимира Путина. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кадровые перестановки в Минобороны вряд ли могли обсуждаться во время переговоров.