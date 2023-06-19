«Скрытность, внезапность, превосходство в воздухе»: какие главные правила контрудара нарушили ВСУ

Решившись на наступательную операцию без превосходства в воздухе и общего огневого превосходства над российскими войсками, украинское военно-политическое руководство пошло на большой риск. Результаты «контрнаступа» оказались пока более чем скромными, а потери ВСУ весьма чувствительными.

Похоже, в Киеве всерьез считали, что после первых огневых налетов украинской артиллерии сиволапые мордорианцы на Запорожском направлении обратятся в паническое и беспорядочное бегство. Сверкая пятками, российские подразделения и части очнутся разве что после меридиана Ростова-на-Дону, думалось в ВСУ.

Однако этого на практике не произошло. Украинские военные нарушили практически все классические условия нанесения контрудара.

Наносить их выгодно, когда противник (то есть ВС РФ в данном случае) в результате упорной обороны и контратак по нему уже понес значительные потери и дезорганизован; его боевые порядки расстроены; ближайшие резервы израсходованы, задержаны или скованы.

Как известно, преждевременное нанесение контрудара, когда противник еще не ослаблен (а части и соединения ВС РФ на данном этапе совсем не ослаблены), не может привести к решительному результату.

Важные условие проведения успешного контрудара («контрнаступа» в украинской трактовке) — скрытность его подготовки (а в Киеве информация о предстоящем контрударе звучала из каждого утюга), внезапность нанесения (никакой внезапности не было), надежное огневое поражение противника (и это не было проведено в полном объеме), а также осуществление мер по защите выдвигающихся и развертывающихся войск от ударов авиации противника (как раз эти удары по ВСУ сейчас осуществляются с завидной регулярностью). А самое главное условие — захват превосходства в воздухе (хотя бы на время и хотя бы в полосе нанесения контрудара) и все-таки желательно иметь общее огневое превосходство над противником.

Если эти азбучные условия не выполняются, то успеха от контрудара можно не ждать. Скорее всего, территориальные приобретения будут чисто символическими, а потери превзойдут все самые мрачные ожидания (что, собственно, и заметно в результате двухнедельных боев на Запорожском направлении).

Сложно и прикрывать свои войска от ударов средств воздушного нападения противника только силами зенитных ракетных подразделений, на что рассчитывали в ВСУ. Тут, как воздух, нужны и авиация, и боевые вертолеты.

Разберем только один частный случай: к примеру, бронетанковое подразделение ВСУ выдвигается на рубеж перехода в атаку. В этом случае его могут прикрывать самоходные ЗРК ближнего действия M1097 Avenger производства США, размещенные на шасси автомобиля повышенной проходимости типа HMMWV. Дальняя граница зоны поражения M1097 Avenger — 5,5 км.

Дальность стрельбы модернизированного противотанкового ракетного комплекса 9К121М «Вихрь», которым оснащаются боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», составляет 10 км (отмечались случаи стрельбы и на большую дальность).

Таким образом, «Аллигатор» может успешно выполнить боевую задачу, не входя в зону поражения M1097 Avenger. Ракета «Вихрь» является весьма грозным оружием в борьбе с боевыми бронированными машинами ВСУ и шансов выжить им практически не оставляет. Благодаря тандемной боевой части, «Вихрь» способен уничтожить любой танк западного образца. Об этом пишет американское издание 19FortyFive, в материале которого вертолет Ка-52 «Аллигатор» назвали суперхищником.

Сердцем Ка-52 «Аллигатор» (по классификации НАТО «Hokum B») является прицельно-пилотажно-навигационный комплекс «Аргумент-2000». В его состав входят: бортовая цифровая вычислительная машина, пилотажно-навигационный комплекс, круглосуточная обзорно-пилотажная система, круглосуточная поисково-прицельная система, радиолокационный комплекс «Арбалет-52», бортовой комплекс обороны «Витебск» и др. «Арбалет-52», к слову говоря, способен сопровождать до 20 целей. Танк эта РЛС «видит» с 12 км, самолет — с 15 км.

По информации 19FortyFive, более 20 российских вертолетов Ка-52 были дополнительно переброшены в аэропорт Бердянска, который расположен примерно в 100 км от линии фронта.

Бороться ВСУ с боевыми вертолетами Ка-52 силами только зенитных ракетных подразделений, тем более оснащенных M1097 Avenger, в ряде случаев весьма затруднительно. В этом плане более результативными оказались бы системы типа «Панцирь» и «Тор», но подобное вооружение в украинской армии по вполне понятным причинам отсутствует как класс.

Чтобы завоевать превосходство в воздухе, вооруженным силам Украины необходимы и многофункциональные истребители типа F-16, и ударные вертолеты типа AH-64. Вполне возможно, что подобное вооружение в обозримый срок поступит на оснащение украинской армии. А пока российские вертолеты Ка-52 продолжают успешно громить бронетехнику ВСУ, тем самым делая успех «контрнаступа» все более призрачным.

Однако, как ранее писала «Газета.Ru», какие-либо окончательные выводы по результатам наступательной операции ВСУ делать на данном этапе пока преждевременно. Ситуация находится в развитии, главные силы украинской армии в сражение еще не введены, обстановка может в любое время резко измениться, причем в любую сторону.