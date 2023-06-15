«Расчеты Киева не оправдались». Почему не задалось контрнаступление ВСУ

В течение последних нескольких дней упорно складывается впечатление, что наступательная операция ВСУ, о которой так долго говорили в Киеве, пошла далеко не по первоначальному плану. С деталями обстановки на фронтах разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

На данный момент времени ситуацию на Запорожском, Донецком, Луганском направлениях и достигнутые при этом ВСУ результаты можно охарактеризовать несколько перефразированными словами классика – от них злодейств ожидали неслыханных, а они втянулись в затяжные бои в районе Великой Новоселки.

Небольшие успехи тактического характера у ВСУ на отдельных участках линии боевого соприкосновения налицо, но продвижение на 700 м, километр, несколько километров отнюдь нельзя назвать результатами, имеющими оперативный характер. Да и в этом случае невольно возникают вопросы – а где же внезапность, быстрота и натиск, без которых военных побед, как известно, не видать как своих ушей?

Не оправдались и расчеты Киева на то, что с первыми огневыми налетами украинской артиллерии российские части и соединения обратятся в беспорядочное и паническое бегство, и придут в себя в лучшем случае за г. Ростов-на-Дону. Такие мнения, между прочим, представителями украинской военно-политической элитой озвучивались.

А между тем полки и бригады ВС РФ упорно удерживают важнейшие рубежи и районы и поражают атакующие мотопехотные и танковые подразделения и части противника. Неприятель в результате упорной обороны и нанесения по нему контратак понес чувствительные потери.

Медленное преодоление украинской армией российских оборонительных рубежей приводит к тому, что на направления обозначившегося успеха противника быстро выдвигаются российские войска с не атакованных участков, подтягиваются противотанковые резервы, перебрасываются подвижные отряды заграждений, они упорно обороняют все населенные пункты и отсечные позиции на флангах участков прорыва.

Таким образом, если ВСУ не прорвали в первый день наступательной операции тактическую зону обороны (а это означает на практике вклиниться в оборону российских войск хотя бы на 15-20 км), то весьма велика вероятность того, что дальнейшие бои приобретут исключительно затяжной характер.

Вместе с тем какие-либо окончательные выводы по результатам наступательной операции ВСУ делать на данном этапе пока преждевременно, ситуация находится в развитии, главные силы украинской армии в сражение еще не введены, обстановка может в любое время резко изменится, причем в любую из возможных сторон.

Поэтому как от бравурных, так и пессимистических оценок в настоящее время лучше воздержаться, поскольку иногда успех операции (боевых действий) решает ввод в бой последнего батальона.

Что касается потерь вооружения и военной техники ВСУ в ходе наступательной операции, то на данном этапе они пока для украинской армии не критичны. Несколько уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley чувство глубокого удовлетворения у российских граждан, безусловно, вызывают, но до утраты боеспособности и отказа ВСУ от наступательных действий дистанция еще, что называется, огромного размера.

К тому же следует учитывать, что утраты в боевой технике вооруженными силами Украины Соединенными Штатами и государствами-участниками НАТО в короткий срок будут компенсированы.

К примеру, в ходе боевых действий в течение последнего времени ВСУ было утрачено 16 БМП Bradley производства США. Однако в очередном пакете военной помощи Белого дома присутствует аналогичное количество боевых машин пехоты этого типа. Не стоит забывать и о том, что на вооружении ВС США находится более 5 тыс. БМП Bradley. Так что отправить Украине в короткие сроки сотню-другую машин этого типа для Пентагона ничего не стоит.

Таким образом, Соединенные Штаты и другие страны Запада вряд ли снизят темпы поставок ВСУ вооружения, военной и специальной техники, причем вне зависимости от результатов наступательной операции. И это произойдет в том числе не из-за большой любви к президенту Владимиру Зеленскому или из-за острых переживаний за судьбу демократии на Украине.

Тут дело совершенно в другом. Специальная военная операция представляет собой вооруженное противоборство примерно равных по силе противников. Иными словами, вооруженный конфликт высокой напряженности. И это отнюдь не разновидность колониальной войны на задворках мира. Именно в противостоянии подобного масштаба очень важно получить богатый статистический материал по результатам боевого применения, эксплуатации и ремонта практически всех образцов вооружения, состоящих на оснащении Североатлантического альянса. А такие данные дорогого стоят. По этим причинам поток военной помощи Украине будет только нарастать и по объемам, и по темпам поставок.

Что касается дальнейшего хода наступательной операции ВСУ, то ситуация в развитии, обстановка меняется с каждым часом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).