Украинское контрнаступление оказалось тестированием. В Киеве раскрыли подробности плана продвижения

ВСУ проводит тестирование, к контрнаступлению еще не перешли, заявил советник главы офиса президента Украины Подоляк. Пока украинские военные ищут слабые места в обороне России и постепенно двигаются вперед, уточнил он. Врио губернатора Запорожской области же утверждает, что пока Украина не смогла продвинуться «ни на шаг» в регионе. Между тем, как заявили в Москве, украинская сторона уже понесла значительные потери со дня предполагаемого контрнаступления ВСУ. Подробности — в материале «Газеты.RU».

План Киева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не перешли к контрнаступлению, а лишь проводят тестирование, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, написало агентство РИА Новости. «Мы еще не начинали контрнаступление», — сказал он.

По словам Подоляка, ВСУ в настоящее время наносят удары, в том числе для уничтожения техники и человеческих военных ресурсов противника. Так украинские военные прощупывают, «где слабее всего будет», и постепенно двигаются вперед в рамках режима тестирования.

Как подчеркнул Подоляк, у Украины есть несколько целей: «Первое — уничтожить как можно больше мобилизованных. Я откровенно говорю «как можно больше» для того, чтобы добавить психологическое давление на российскую армию». Следующая цель — движение вперед. Затем, по соображению Киева, украинские войска смогут остановиться в каком-то месте и дальше предложить Москве «думать и разговаривать».

Завершится конфликт меду сторонами, по оценке советника главы офиса Зеленского, не раньше 2024 года. «Давайте дождемся результатов наших вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием», — заявил Подоляк.

Ни на шаг

О готовности к началу контрнаступления Зеленский заявил 3 июня. Тогда же лидер страны предупредил о необходимости наличия времени для начала наступления.10 июня президент Украины подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Подробности он не раскрыл, отметив, что «все будут это ощущать».

Президент России Владимир Путин заявлял, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона сосредоточила большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения. Войска Украины наступают, в том числе на Южно-Донецком и Артемовском направлениях. В основном все силы сконцентрировали на удары по Запорожскому участку фронта.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли продвинуться «ни на шаг» на Запорожском направлении.

«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — сказал он. По его словам, боевые действия вели на Времевском выступе на границе Запорожской области и на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Он объяснил неудачу украинской стороны с «очень серьезным укреплением» со стороны России.

Потери в людях и технике

Днем ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что с 4 июня украинская сторона потеряла только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Оценку привели без учета смертей военных из-за ударов, которое в глубине украинской территории наносила России при помощи высокоточного оружия большой дальности.

Президент Владимир Путин 13 июня на встрече с военкорами сообщил, что украинские войска в ходе наступления понесли большие потери и не смогли добиться успеха ни на одном направлении. Путин привел данные, согласно которым, ВСУ уже потеряли 160 танков и 360 бронемашин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг же накануне назвал потери Украины запланированными. По его словам, при начале большого наступления против «хорошо подготовленной линии обороны», которая включает минные поля и танковые рвы, потери неизбежны.

«Не было никакого плана, никто не ожидал, что будет ноль потерь. Реальность такова, что идут ожесточенные бои. И, конечно, с потерями также на украинской стороне», — подчеркнул Столтенберг.