В Минобороны Украины допустили мирные переговоры с Россией

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев мог бы вернуться в переговорный процесс с Москвой, однако для этого необходимо, чтобы РФ изменила заявленные цели спецоперации. По мнению министра, «денацификация» и «демилитаризация», утвержденные Кремлем как цели СВО, предполагают уничтожение украинской нации. Резников добавил, что Украина может жить «нормально, по-добрососедски со всеми соседями».

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, если Москва откажется от заявленных целей спецоперации, появится перспектива для мирного диалога. Такое заявление он сделал в ходе форума «Диалоги о восстановлении Украины».

«Так я говорю: вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться»,

— сказал Резников.

Задачи СВО, которые озвучивал Кремль — денацификация, демилитаризация и «денатоизация» Украины — по мнению Резникова, скрывают за собой цель «стереть украинскую нацию с лица земли, потому то [ее], с точки зрения [России], не существует». Также он подчеркнул, что Украина готова жить мирно и по-добрососедски с граничащими с ней странами.

Глава военного ведомства отметил, что Китай и другие государства, выступающие с мирными инициативами, пытаются стать посредниками в переговорах, однако все упирается в «один нюанс: они все пока хотят быть посредниками на стороне России». По словам Резникова, раз эти государства не хотят быть независимыми и беспристрастными в этом вопросе, Киев продолжит добиваться победы в конфликте.

Изменение целей СВО

Накануне в интервью телеканалу «Крым 24» глава республики Сергей Аксенов заявил, что РФ может изменить цели СВО из-за перемены реальных обстоятельств. Аксенов, однако, вопрос ведущего о наиболее вероятном развитии событий, какими станут новые цели СВО и «где эти границы, как это может выглядеть», оставил без ответа. По его мнению, это «больная» тема и развернуто об этом он высказаться не может.

По словам главы Крыма, «изначально» он считал, что если значительная часть Украины останется не демилитаризованной, она вступит в НАТО, Евросоюз «и так далее, и дальше с ними будет затруднительно о чем-то говорить».

Новые задачи спецоперации, по его мнению, также должен озвучить президент Владимир Путин, поскольку «ситуация меняется ежедневно».

Кроме того, 3 июня депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин заявил, что РФ к настоящему времени не достигла заявленных целей СВО, в том числе нейтрального статуса Украины, ее «денацификации» и «демилитаризации», а также защиты Донбасса. По мнению депутата, изначальный план СВО был «нереальным», и теперь необходим новый.

«По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. <...> Мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили».

Возможность мира при наступлении

Как заявил 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу, в течение последних трех дней ВСУ пытались перейти в наступление на нескольких направлениях силами пяти бригад. По оценкам Шойгу, противник потерял за трое суток около 3,7 тыс. солдат, полсотни танков, несколько самолетов и вертолетов и несколько сотен единиц другой техники. Потери в рядах ВС РФ составили 281 человек, из которых 71 погиб, отметил он. В свою очередь корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщал о начале наступления на Запорожском направлении в ночь на 8 июня.

Сообщалось также, что интенсивность боев на направлении очень высокая. Накануне Шойгу заявил, что украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону в Запорожье, за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков.

«В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава», — сказал Шойгу.

Также 8 июня командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов рассказал подробности попытки ВСУ прорвать оборону в Запорожье. По его словам, ВСУ стремятся прорвать российскую оборону и затем выйти к Азовскому морю. Он отметил, что группировка украинских войск, отправленная в наступление, включала наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части, в том числе 47-ю мехбригаду ВСУ, которая входит в состав стратегического резерва украинской армии.

Попов отметил, что со стороны ВС РФ четко отработали пехота, спецназ, разведка, артиллерия, армейская авиация, а также инженерные войска, верно выставившие минные поля, что сыграло значительную роль в отражении атаки противника.

«Каждый вылет армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике противника. За один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронеобъектов противника», — сказал Попов.

9 июня агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что ВСУ понесли существенные потери боевой техники с началом наступления. Источник отметил, что остается неясным, являются ли проводимые ВСУ в настоящее время операции подготовкой к основному наступлению или попыткой выявить слабые места в российской обороне.

Кроме того, в американском Институте изучения войны заявили, что наступление ВСУ, вероятно, не будет носить характер одной крупномасштабной кампании.

«Скорее всего, оно будет состоять из множества операций разного масштаба и интенсивности в разных местах в течение многих недель», считают аналитики.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил, что потери ВСУ при увеличении интенсивности боевых действий и начале наступления «были ожидаемы».