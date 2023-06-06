Зачем взорвали ГЭС, какие потери: Шойгу раскрыл детали неудавшегося наступления ВСУ

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу рассказал подробности последних трех дней спецоперации. По его словам, ВСУ попытались перейти в наступление на нескольких направлениях силами пяти бригад. Однако оно было отбито армией РФ. Украинцы, по оценкам Шойгу, потеряли за трое суток около 3.7 тыс. солдат, полсотни танков, несколько самолетов и вертолетов и несколько сотен единиц другой техники. У российских вооруженных сил за это же время погиб 71 боец, 210 были ранены. Министр обороны сообщил, что Киев подорвал Каховскую ГЭС, чтобы не допустить российского наступления в Херсонской области, откуда ВСУ перебрасывает войска.

Украинская армия в течение трех последних суток предприняла несколько попыток организовать давно обещанное контрнаступление на нескольких участках фронта. Однако все они провалились, сообщил 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

«Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери», — заявил глава оборонного ведомства.

4 июня была сорвана атака 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ, которые наступали на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился и понес значительные потери.

По его словам, наиболее активную наступательную операцию ВСУ пыталась предпринять вчера, 5 июня: сразу на семи направлениях украинские военные намеревались прорвать линию соприкосновения силами пяти бригад.

»[Киевский режим] был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 «Леопардов» и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил особый героизм, который в боях показала 3-я рота 37 мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады Владимира Положенцева. Как рассказал Шойгу, под угрозой окружения Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника.

Всего за три последних дня, по подсчетам Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 3,7 тыс. солдат, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов и два вертолета.

С российской стороны за этот же период погиб 71 российский военнослужащий еще 210 получили ранения. Ключевую роль в отражении атак сыграла авиация, на счету которой пять танков и 29 бронемашин.

Ночной подрыв Каховской ГЭС министр квалифицировал как террористический акт, в результате которого затопило значительные территории. Это, по мнению главы ведомства, приведет к тяжелым и долговременным экологическим последствиям.

«Кроме того, по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии», — добавил Шойгу.

Целью теракта на Каховской ГЭС, по словам министра обороны РФ, было недопущение наступательных действий российской армии на херсонском направлении, откуда ВСУ намерены перебросить подразделения и технику на другие участки фронта и тем самым ослабить свои позиции.

«Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», — заключил глава военного ведомства.