От 19 и старше: как будут повышать призывной возраст

В Госдуму внесли законопроект о постепенном повышении призывного возраста – до 21-30 лет. Переходный период с поэтапным изменением «классической» возрастной схемы 18-27 предполагается до 2026 года. С 1 января 2024 года будут призывать граждан в возрасте 19-30 лет, с 2025 – начнут с 20-летних. Мужчины старше 27, не служившие срочную службу, смогут пойти в армию «при желании».

Законопроект об изменении возрастных рамок призыва на срочную службу внесен в Государственную думу РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Повысить призывной возраст срочников предполагается с 18-27 лет до 21-30 лет. Переход планируется поэтапный – до 2026 года. То есть, в 2024 году с 1 января по 31 декабря будут призывать граждан РФ возрастом от 19 до 30 лет. С 2025 года призыв начнется с 20-летних. В 2026 году военкоматы уже будут ждать россиян в возрасте от 21 года и старше.

При этом законопроект предполагает возможность отслужить «по желанию» — для 18-летних после 2024 года. Кроме того, граждане возрастом 27-30 лет, находящиеся в запасе и не служившие «без законных оснований для этого», также «смогут пройти военную службу по желанию».

Если закон будет принят, то отсрочки от службы будут действовать «до истечения их срока или исчезновения оснований».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, увеличение призывного возраста позволит освободить военные комиссариаты от необходимости выдавать отсрочки школьникам и студентам во время их учебы. Кроме того, должны «сократиться финансовые обязательства бюджета на организацию и проведение медкомиссий» — на сумму более 639 млн рублей ежегодно.

Мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья законопроект также касается. Если приезжие стали гражданами РФ до 30 лет, они будут должны встать на воинский учет – по статье 4 ФЗ №9 «О воинской обязанности и военной службе».

Вступить в силу поправка должна с 1 января 2024 года.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что призывы в 2023 году пройдут по действующим сейчас правилам.

Законопроект возник после заявления главы Минобороны Сергея Шойгу – он в конце 2022 года призвал поднять призывной возраст в стране. 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «концептуально поддержал» идею, но «детали и оформление идеи – от Минобороны».

Шойгу также рекомендовал «разрешить призывникам переходить на контракт с первого дня службы».

Член комитета ГД по обороне Виктор Соболев отмечал, что не видит смысла в повышении призывного возраста. По его словам, нижняя планка в 21 год — «ни туда ни сюда», потому что потенциальный призывник в этом возрасте еще не закончит университет или институт.

В то же время глава отдела правового сопровождения клиентов компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко заявляла в разговоре с порталом News.ru, что повышение призывного возраста позволит выпускникам ПТУ и колледжей поступать на высшее образование до 21 года и получать отсрочку. Сейчас же людям со средним специальным образованием перед поступлением в вуз нужно отслужить.

При этом, добавила Бакуменко, новые нормы могут снизить до минимума число призывников, имеющих право на отсрочку до 27 лет – по обучению в магистратуре и аспирантуре. Поэтому «вырастет общее число мужчин», которых могут призвать в армию.