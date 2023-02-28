«Подготовка к провокации идет полным ходом». Главное из нового брифинга Минобороны России

США намереваются провести на Украине провокацию с токсичными химикатами, утверждают в Минобороны России. Так в ведомстве прокомментировали заявления бывшего посла США в РФ Джона Салливана о якобы планах Москвы по использованию химического оружия в зоне спецоперации. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что 10 февраля в Краматорск были доставлены химические вещества в вагоне железнодорожного состава, который сопровождали иностранные граждане. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утверждения экс-посла США в Москве Джона Салливана о якобы планах РФ по использованию химического оружия в зоне СВО расцениваются как «намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести провокацию с применением токсичных химикатов на Украине» — об этом во вторник, 28 февраля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

«22 февраля влиятельная американская неправительственная организация провела конференцию, посвященную событиям на Украине. В ходе этого мероприятия бывший посол США в России Джон Салливан сделал заявление:

«Российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции».

Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов», — сказал генерал-лейтенант.

Он утверждает, что подготовка к провокации якобы «идет полным ходом». По его словам, 10 февраля в Краматорск были доставлены химические вещества в вагоне железнодорожного состава, который сопровождали иностранные граждане.

«Вагон был отбуксирован на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева. Химикаты разгрузили под контролем сотрудников СБУ и представителей командования ВСУ», — цитирует Кириллова ТАСС.

«Вину возложат на Россию»

Начальник войск РХБЗ уточнил, что всего в вагоне находилось 16 герметичных металлических ящиков. Половина из них, по его словам, имела знак химической опасности, надпись BZ, а также маркировку двумя красными линиями, соответствующую классу отравляющих веществ временно выводящего действия.

«Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти», — рассказал он, напомнив, что применение BZ запрещено статьей 1 Конвенции о запрещении химоружия.

Кириллов добавил, что в вагоне были размещены пять ящиков с надписью CS-Riot и три - CR-Riot, промаркированные одной красной полосой, что соответствует веществам раздражающего действия. «Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения», — утверждает он.

Выполнение США обязательств по Конвенции о запрещении химоружия Кириллов назвал избирательным. По его оценкам, Вашингтон рассчитывает, что «в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование химической провокации, реальные организаторы и исполнители которой смогут избежать ответственности, а вину возложат на Россию».

О чем еще предупреждали в Минобороны

В конце октября 2022 года агентство РИА Новости опубликовало материал о том, что Киев якобы готовит «провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса на Украине».

Издание ссылалось на «заслуживающие доверия источники в разных странах» и на «поступающие сведения». Позднее соответствующую информацию распространили и официальные лица Минобороны РФ, включая главу ведомства Сергея Шойгу.

Утверждалось, в частности, что «под руководством западных кураторов» Киев якобы «уже приступил к практической реализации данного плана».