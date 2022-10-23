«Работы находятся на завершающей стадии». РИА Новости узнали о «грязной бомбе» Киева

РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» утверждает, что украинские власти якобы занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Соответствующие сведения предоставлялись неназванными собеседниками агентства, автор материала также предпочел сохранить анонимность.

Киев якобы готовит «провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса на Украине» — с такими утверждениями выступает российское государственное агентство РИА Новости, ссылаясь на «заслуживающие доверия источники в разных странах» и на «поступающие сведения».

«Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — предполагается в публикации, размещенной на сайте агентства в воскресенье утром, 23 октября.

Из различных источников, как отмечает неназванный автор сообщения, стало известно, что «под руководством западных кураторов» Киев якобы «уже приступил к практической реализации данного плана».

«Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии», — утверждается в материале.

Одновременно с этим по поручению украинского лидера Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента из его близкого окружения якобы «осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия», следует из текста.

«Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на «ядерный инцидент» на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику», — говорится в статье.

Напомним, что Украина не обладает ядерным оружием в соответствии с условиями Будапештского меморандума, сохраняющего свое действие до сих пор.

Будапештский меморандум

16 ноября 1994 года Верховная рада приняла закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года» в статусе безъядерного государства после предоставления Киеву гарантий безопасности.

Эти гарантии были даны в виде Будапештского меморандума, подписанного 5 декабря 1994 года лидерами Украины, РФ, США и Великобритании.

После ликвидации СССР в декабре 1991 года на его территории появились четыре независимых республики, на территории которых находились советские ядерные вооружения: Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия. Решение о вывозе в Россию тактических ядерных боеприпасов было принято вскоре после заключения Беловежских соглашений в виде подписанного 21 декабря 1991 года в Алма-Ате «Соглашения о совместных мерах в отношении ядерного оружия».

Уже весной 1992 года все тактические ядерные боеприпасы с территории бывшего СССР были вывезены в Россию.

В качестве компенсации Украина получила около $500 млн. Судьба стратегических ядерных вооружений была решена в рамках подписания в мае 1992 года Россией, Украиной, Казахстаном, Белоруссией и США дополнительного соглашения к Договору СНВ-1, известного как Лиссабонский протокол. Он оговаривал, что Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина являются правопреемниками СССР по условиям Договора СНВ-1.

Также протокол оговаривал обязательства Белоруссии, Казахстана и Украины в кратчайшие сроки избавиться от ядерных вооружений и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия на правах государств, не обладающих ядерным оружием.