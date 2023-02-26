«Удручающая встреча». Глава ЦРУ упрекнул Нарышкина в «дерзком поведении»

В интервью телеканалу CBS News глава ЦРУ Уильям Бернс рассказал о встрече с директором СВР Сергеем Нарышкиным, которая состоялась в ноябре 2022 года. Руководитель американского ведомства указал на «очень вызывающее отношение» со стороны российского коллеги. Бернс также сообщил, что предоставленные ЦРУ данные помогли ВСУ вести боевые действия и что Китай рассматривает возможность поставок вооружений России.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс рассказал о «дерзком отношении» со стороны директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, назвав состоявшуюся в ноябре прошлого года встречу с ним «удручающей».

«Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия.

Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость», — отметил Бернс в интервью телеканалу CBS News.

Про Украину

В том же интервью Бернс заявил, что предоставленные ЦРУ данные помогли Вооруженным силам Украины вести боевые действия против ВС РФ.

По его словам, предоставленные американской разведкой данные были призваны помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому защитить его страну.

Про Китай

Американские власти уверены в том, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России, указал Бернс. В Вашингтоне, по его словам, рассчитывают удержать Пекин от такого шага.

«Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники.

В то же время мы видим, что финальное решение не принято, и мы не видим свидетельств того, чтобы на самом деле имели место какие-то поставки военной техники», — сказал он.

Бернс подчеркнул, что «такая ставка» со стороны КНР была бы «очень рискованной и опрометчивой». «Я думаю, что китайская сторона также пытается взвесить последствия, а также то, где находится та черта, переступив которую, они столкнутся с достаточно серьезными последствиями», — полагает глава ЦРУ.

По его оценкам, «никто из мировых лидеров не следит так внимательно» за спецоперацией на Украине, как председатель КНР Си Цзиньпин.

«Я думаю, что во многих отношениях он был обескуражен тем, что он увидел, и это его несколько охладило», — утверждает Бернс.

Он добавил, что США должны очень серьезно относиться к амбициям председателя КНР «установить контроль над Тайванем». «Это, однако, по нашему мнению, не означает, что военный конфликт неизбежен», — пояснил руководитель ведомства.

Про Иран

Как сообщил Бернс, США не считают, что руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания ядерного оружия.

«Исходя из имеющихся у нас данных, мы не думаем, что высшее руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания [ядерного] оружия, которую, как мы считаем, они остановили в конце 2003 года», — рассказал он.

При этом «другие аспекты этой проблемы разрастаются с пугающей скоростью», отметил глава ЦРУ, говоря о программе обогащения урана и ракетной программе.

«Они продвинулись очень далеко — до той точки, когда достаточно несколько недель, чтобы они достигли уровня обогащения до 90%, если они решат пересечь эту черту. Что касается их ракетных систем, их возможностей доставки ядерного оружия, когда они его создадут, то все это также продвигается», — заключил Бернс.