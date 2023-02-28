Военная операция на Украине. День 370-й

Министерство культуры РФ совместно с Минобороны работает над формированием агитбригад, сообщила глава Минкульта Ольга Любимова телеканалу «Россия-24».
ВСУ выпустили по Горловке ДНР 10 снарядов калибра 155 мм, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Россия не собирается отказываться от членства во Всемирной торговой организации, подобный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Европейский суд юстиции опубликовал уведомление о подаче иска французской ассоциацией адвокатов ACE-Avocats против ЕС о пересмотре запрета на предоставление юридических услуг российским компаниям, который был введен в октябре в рамках восьмого пакета санкций.
В описании иска отмечается, что запрет «нарушает ряд решений Европейского суда юстиции, а также европейские директивы, признающие право адвокатов предоставлять юридические услуги без специфических ограничений». Кроме того, французские юристы считают, что решения Евросовета «нарушают 47-ю статью Хартии фундаментальных прав Евросоюза и 6-ю статью Европейской конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод».
Япония ввела санкции против 48 лиц и более 90 организаций из РФ.
Список персональных санкций поделен на две части, одна из которых касается отдельно лиц из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (девять человек). В первой части списка (39 человек) заместитель министра обороны Виктор Горемыкин, глава концерна «Калашников» Алан Лушников, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, ряд сотрудников Генштаба ВС РФ, а также Турпал-Али Ибрагимов, названный родственником главы Чечни Рамзана Кадырова.
В список организаций из 73 пунктов, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены, вошли, в частности, НПО «Квант», судостроительный завод «Вымпел», МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина и ОАО «Радиоавионика». Аналогичные меры вводятся в отношении Росбанка.
В перечне из 21 организации, в отношении которой вводятся экспортные ограничения, указаны в том числе ЧВК «Вагнер», Федеральный центр двойных технологий «Союз», компания «Миландр», Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, холдинг «Росэлектроника», Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Институт физики твердого тела РАН, Научно-производственая компания «Оптолинк», Физико-технологический институт им. К. А. Валиева.
Песков в интервью «Известиям» допустил переговоры с представителями Киева, однако они возможны «с альтернативными силами Украины» и только после достижения целей СВО.
Также он отметил, что актуальная ситуация не дает возможности обсуждать урегулирование на Украине, СВО продолжится до достижения поставленных целей. В частности, он отметил, что канцлер ФРГ и президент Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон в последнее время не проявляли инициативы о контактах с Путиным.
Владимир Путин пока не объявлял о том, будет ли участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году, и говорить о такой возможности пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
По его словам, подавляющее большинство граждан в РФ полностью поддерживает Путина, цели спецоперации и экономический курс «с опорой на собственные силы».
США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив при этом Россию, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Он подчеркнул, что в Вашингтоне рассчитывают, что в условиях боевых действий на Украине их провокацию возможности эффективно расследовать не будет.