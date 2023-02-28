Военная операция на Украине. День 370-й

8:12

Япония ввела санкции против 48 лиц и более 90 организаций из РФ.

Список персональных санкций поделен на две части, одна из которых касается отдельно лиц из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (девять человек). В первой части списка (39 человек) заместитель министра обороны Виктор Горемыкин, глава концерна «Калашников» Алан Лушников, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, ряд сотрудников Генштаба ВС РФ, а также Турпал-Али Ибрагимов, названный родственником главы Чечни Рамзана Кадырова.

В список организаций из 73 пунктов, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены, вошли, в частности, НПО «Квант», судостроительный завод «Вымпел», МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина и ОАО «Радиоавионика». Аналогичные меры вводятся в отношении Росбанка.

В перечне из 21 организации, в отношении которой вводятся экспортные ограничения, указаны в том числе ЧВК «Вагнер», Федеральный центр двойных технологий «Союз», компания «Миландр», Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, холдинг «Росэлектроника», Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Институт физики твердого тела РАН, Научно-производственая компания «Оптолинк», Физико-технологический институт им. К. А. Валиева.