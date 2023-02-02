«Администрация Зеленского была в ярости». О чем говорили на секретном брифинге Пентагона

В США состоялся секретный брифинг, в котором приняли участие сотрудники Пентагона и законодатели палаты представителей, пишет Politico. Источники рассказали изданию, что на тайном заседании работники оборонного ведомства Соединенных Штатов уведомили парламентариев, что, по их оценкам, Украина вряд ли сможет вернуть Крым в обозримом будущем.

Четыре источника сообщили Politico, что в США состоялся секретный брифинг, на котором четыре сотрудника военного ведомства Соединенных Штатов уведомили законодателей комитета Палаты представителей по вооруженным силам, что Украина «вряд ли сможет отбить Крым у российских войск в ближайшем будущем».

«Оценка, несомненно, разочарует лидеров в Киеве, которые считают возвращение полуострова одной из своих основных целей. Неясно, что привело докладчиков к такой оценке. Но четкое указание, переданное тремя людьми, непосредственно знакомыми с содержанием брифинга в четверг, заключалось в том, что Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска с полуострова», — говорится в статье.

Один из источников издания, пожелавший остаться анонимным, как и его коллеги, заявил, что «брифинг был более двусмысленным», но его суть свелась к тому, что «победа Украины в наступлении по возвращению незаконно аннексированной территории не была гарантирована».

Источники рассказали, что среди докладчиков военного ведомства США были заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер и директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дж. Дуглас Симс.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх отказалась официально комментировать журналистам «закрытые секретные брифинги», чтобы не «спекулировать на потенциальных будущих операциях».

«С точки зрения способности Украины сражаться и вернуть суверенную территорию, их замечательные результаты в отражении российской агрессии и постоянная адаптивность на поле боя говорят сами за себя», — сказала она.

Авторы статьи отметили, что оценка докладчиков Пентагона перекликается с тем, что ранее сказал генерал председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

«Я по-прежнему утверждаю, что в этом году было бы очень, очень трудно военным путем изгнать российские войска с каждого дюйма Украины <…> Это не значит, что этого не может произойти. Это не значит, что этого не произойдет, но это было бы очень, очень сложно», — сказал он 20 января во время встречи контактной группы по обороне Украины в Германии.

В материале Politico отмечается, что с 2014 года, после того как Крым вошел в состав России, «полуостров ощетинился средствами ПВО и десятками тысяч военнослужащих». По данным издания, на сотни километров протянулись укрепленные позиции российских войск, что позволяет им противостоять ВСУ вдоль реки Днепр.

«Вопрос о возвращении Крыма был спорным в течение нескольких месяцев, поскольку американские и европейские официальные лица настаивают на том, что полуостров юридически является частью Украины, при этом часто останавливаясь перед полным оснащением Киева для продвижения в этот район», — говорится в статье.

«Киев в ярости»

Еще один источник Politico, «знакомый с мышлением в Киеве», сказал, что «администрация Зеленского была в ярости от замечаний Милли, поскольку Украина готовится к крупным наступательным действиям этой весной».

Авторы материала напомнили, что во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе советник Зеленского Андрей Ермак «отверг идею победы Украины без захвата Крыма».

«Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул тогда Ермак, добавив, что победа означает восстановление границ Украины, «включая Донбасс и Крым».

Кроме того, Украина неоднократно просила поставить ей оружие большей дальности, в том числе реактивную артиллерию и управляемые боеприпасы, которые могут выпускать истребители и беспилотники, «для поражения российских командно-контрольных центров и складов боеприпасов далеко за линией фронта в Крыму», отметили журналисты. Однако администрация Байдена продолжает отказываться отправлять ракеты для пусковой установки, которые могут поражать цели на расстоянии 300 миль (ATACMS), что «может поставить под угрозу весь Крым».

Еще 23 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал «забрать» у России Крым «любыми средствами».

«Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами», — привело агентство Reuters слова Зеленского, которые он произнес на пресс-конференции по итогам международного саммита «Крымская платформа».

А в январе, во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме президент пообещал сделать попытку вернуть Крым под контроль Киева, если Запад предоставит тяжелое вооружение.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума — Украина не признает его итоги и считает полуостров своей оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин в свою очередь говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».