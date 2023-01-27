«Это полная ерунда». В России отрицают нехватку снарядов и ракет у вооруженных сил

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что публикации о том, что России не хватает снарядов и ракет, не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что страна нарастила производство боеприпасов «на несколько порядков».

Ложные данные

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости назвал недостоверными публикации западных СМИ о том, что российские войска испытывают нехватку снарядов и ракет.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то, — это полная ерунда», — сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что по заказу Минобороны производство боеприпасов было увеличено «в несколько раз», а «по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков».

При этом глава «Ростеха» признал, что во время военной спецоперации на Украине расходуется большое количество боеприпасов всех типов — патронов, артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет.

Увеличение производства

20 сентября 2022 года президент России Путин потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. По его словам, необходимо «максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства».

Глава государства отметил, что предприятия ОПК должны обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска.

23 декабря Минобороны России сообщило, что Гособоронзаказ по линии концерна «Калашников» в 2023 году будет существенно увеличен. Руководитель концерна Владимир Лепин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что гособоронзаказ 2022 года предприятия выполнили в полном объеме, а также пообещал, что в 2023 году они будут работать не менее результативно.

12 января в концерне «Калашников» объявили, что предприятия оружейного дивизиона в минувшем году побили 20-летний рекорд по оружейному производству — «выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года».

В пресс-службе «Калашникова» добавили, что показатели выполнения контрактов и поставки продукции на экспорт также оказались рекордными – в 2022 году было выполнено 45 государственных контрактов и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.

Северокорейские снаряды

5 сентября 2022 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на данные американской разведки сообщалось, что Россия покупает у Северной Кореи миллионы артиллерийских снарядов и ракет. По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что «глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обращаться за военными поставками к государствам — изгоям».

«Раскрытие информации произошло через несколько дней после того, как Россия получила первые поставки беспилотных летательных аппаратов иранского производства, некоторые из которых, по словам американских официальных лиц, имели механические проблемы. Представители правительства США заявили, что решение России обратиться к Ирану, а теперь и к Северной Корее, было признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, наносят ущерб Москве», — говорится в статье.

Авторы материала уточнили, что в разведданных не было информации о конкретных вооружениях, точных сроках и размерах поставок. Они также отметили, что «пока нет возможности независимо проверить продажу». Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал изданию, что, помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, Россия, «как ожидается, попытается закупить дополнительное северокорейское оборудование в будущем».

Кроме того, в статье говорилось, что правительство США рассекретило разведданные, чтобы «подчеркнуть трудности российских военных», а также обнародовать «проблемы российской армии с набором солдат».

«Широкие экономические санкции, по крайней мере пока, не нанесли ущерба России <…> не смогли подорвать власть президента Владимира Путина. Но американские официальные лица заявили, что, когда дело дошло до способности России восстановить свои вооруженные силы, экономические действия Европы и Соединенных Штатов были эффективными. Американские и европейские санкции заблокировали способность России покупать оружие или электронику для производства этого оружия», — отметили журналисты.