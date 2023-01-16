В Польшу начали перебрасывать ЗРК Patriot. Весной их ждут на Украине

Вооруженные силы Германии приступили к переброске американских зенитных ракетных систем Patriot в Польшу, всего туда прибудет три батареи ЗРК, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в структурах безопасности ФРГ. Там отметили, что в течение недели комплексы и обслуживающий персонал должны доставить в Польшу. Также Fox News сообщила о прибытии около 100 украинских военных в США для обучения работе с Patriot. На Украине Patriot ждут к весне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бундесвер приступил к развертыванию зенитных ракетных комплексов Patriot и обслуживающего их персонала в Польше. Первая группа германских военнослужащих отправится в понедельник из города Бад-Зюльце (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) в польское Люблинское воеводство, сообщило агентство DPA. Там отметили, что всего в Польше разместят три батареи ЗРК.

В начале декабря власти Польши приняли предложение Берлина разместить Patriot на своей территории. В конце ноября Варшава предлагала ФРГ перенаправить данные комплексы Киеву, чтобы разместить на западе страны и защитить Польшу и Украину, однако в Берлине не поддержали данную инициативу.

5 января также стало известно, что власти Германии намерены передать Украине батарею Patriot и боевые машины пехоты Marder.

«В конце декабря США сообщили о передаче батареи Patriot Украине. Германия присоединится к США и тоже передаст батарею Patriot», — говорится в заявлении Белого дома после телефонных переговоров президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Там, однако, не уточнили, когда Германия планирует поставить ЗРК на Украину.

В Киеве, тем временем, ожидают получить Patriot уже весной. «Думаю, ближе к началу-середине весны», — сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Обучение ВСУ в США

В декабре США объявили о передаче Украине батареи Patriot, предполагалось, что американские военнослужащие не поедут на Украину для управления ЗРК, для этого планировалось обучить украинских военных в третьей стране. Тогда, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, глава США Джо Байден поручил выделить Украине очередной пакет военной помощи. Позже госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что всего США выделят $1,85 млрд, из которых $1 млрд пойдет на «укрепление противовоздушной обороны» Украины (в сумму входит закупка Patriot), а оставшиеся $850 млн — на «помощь в области безопасности».

Однако 16 января журналист телеканала Fox News Остин Уэстфолл сообщил, что около 100 украинских военнослужащих прибыли на базу Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома) для обучения обращению с Patriot. В своем Twitter он разместил видеозапись, где видны автобусы, на которых, как он утверждает, везут украинских военных из аэропорта на базу. Данную информацию подтвердил комендант артиллерийской школы противовоздушной обороны, полковник Кертис Кинг.

«Обучение будет сосредоточено на применении и обслуживании комплексов ПВО Patriot»,

— сказал он Уэстфоллу. Курс будет длиться несколько месяцев.

7 января заместитель помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности в России, на Украине и в Евразии Лора Купер сообщила, что обучение представителей ВСУ работе на зенитных ракетных комплексах займет несколько месяцев.

«Я не в состоянии назвать вам конкретные сроки завершения обучения. Это займет несколько месяцев. Patriot — это не сиюминутная возможность. Но мы начнем обучение очень скоро», — ответила она на вопрос, когда комплексы начнут работу на Украине.

Также 14 января стало известно, что Пентагон намерен заключить с компанией-производителем Patriot Raytheon Technologies контракт на «техническое содействие» в эксплуатации ЗРК, которые поедут на Украину. От других компаний ждут участия в контракте в качестве субподрядчиков.

«Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящие из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки», — говорится в сообщении.

Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). По данным Центра стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд. На балансе американской армии находится примерно 15 батальонов данных ЗРК (один батальон состоит из четырех батарей).

Что думают о Patriot в Москве

В России неоднократно выступали с критикой передачи данных систем ПВО Украине. Так, еще в конце ноября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявлял, что Patriot и обслуживающих их персонал НАТО станут законными целями для российских военных.

«Если, как намекнул [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил»,

— написал он «с надеждой», что в НАТО это понимают.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с мнением Медведева.

«Безусловно. Но я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все сообщения СМИ [о возможных поставках] – вещь ненадежная», — сказал Песков журналистам, комментируя заявление Медведева.

С таким же заявлением в декабре выступила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «принимая во внимание растущие объемы прямой американской военной помощи, включая присутствие военнослужащих США на земле, передача столь сложного вооружения, обращение с которым требует многомесячной подготовки, означает расширение вовлеченности кадровых военных в боевые действия со всеми вытекающими последствиями».

22 декабря Песков подтвердил, что Patriot являются законными целями для ВС РФ. Он отметил, что «все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции».

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что Президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ «пощелкают» американские ЗРК Patriot. Также он сказал, что Patriot — устаревшая система, не работающая так же хорошо, как российский ЗРК С-300.

«Говорят, Patriot могут туда [на Украину] поставить. Ну хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и Patriot», — сказал Путин.